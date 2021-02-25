HASAN YILMAZ KİMDİR?



Hasan Yılmaz 1967 'de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğmuş Ankara havası şarkıları ile hem kendi memleketi hemde tüm Türkiye'de tanınan ve sevilen bir şarkıcıdır. Aslen Kastamonulu olan şarkıcının iş adamı Bekir Başar'ın manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir. 17 yaşına kadar Kastamonu'da ikamet eden Yılmaz, birlikte işsizlik sebebi ile daha rahat yaşayabilmek için 1984 yılında ailesi ile İstanbul'a göç etti.