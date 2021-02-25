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    • 25.02.2021 10:29
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    Sabah kuşağı izleyicileri ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Şarkılarıyla çok sevilen ve keyifle dinlenen ünlü türkücü bugün programına konuk oldu. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıcının hayatına dair bilgiler gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Canlı müzik ziyafeti yaşatan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu , , ? Işte tüm bilgiler…

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    Hasan Yılmaz kimdir?

    Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan fenomen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün yine birbirinden değerli konuklar yer alıyor. Hasan Yılmaz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Hasan Yılmaz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtları izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Seslendirdiği şarkılar ile keyif veren ve katıldığı programlarda samimi açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Hasan Yılmaz'ın hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.

    HASAN YILMAZ KİMDİR?

    Hasan Yılmaz 1967 'de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğmuş Ankara havası şarkıları ile hem kendi memleketi hemde tüm Türkiye'de tanınan ve sevilen bir şarkıcıdır. Aslen Kastamonulu olan şarkıcının iş adamı Bekir Başar'ın manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir. 17 yaşına kadar Kastamonu'da ikamet eden Yılmaz, birlikte işsizlik sebebi ile daha rahat yaşayabilmek için 1984 yılında ailesi ile İstanbul'a göç etti.

    Hasan Yılmaz'ın sanat hayatı kamyon şoförlüğünü bıraktıktan sonra Tarabya'da çalışan arkadaşını dinlemeye gittiği bir mekânda misafir sanatçı olarak sahne alması ile başlamıştır. Mekânda bulunana müzik yapımcısı Hasan Yılmaz'ın sesini beğenerek, kartını bırakıp görüşmek istedi. Kısa bir süre sonra yapımcıyı ziyaret eden Yılmaz, 1998 yılında ilk albümünü çıkardı. Sanatçının ilk albümü Acımasız Yıllar'dır. Böylece sanatçı sanat hayatına ilk adımını attı ve kısa sürede tanınır kişi oldu.

        2005 yılında Salla isimli parçası ile en çok satanlar listesinde yer alan ünlü sanatçı Altın plak ödülünü almaya hak kazandı. Bu parçası ile birçok televizyon programlarına misafir olarak halkın gözdesi haline gelmeye başladı. Ayrıca Yılmaz Kanal 7 televizyon kanalında göster kendini isimli, programı sunmaya başladır. Hasan Yılmaz 2007 katıldığı Buzda Dans isimli yarışmada 12 yarışmacı içerisinde 4.olarak magazin dünyasında uzun süre konuşulan isim olduğu 2009 ise Flash TV kanalında Hasan Yılmaz'la Eller Havaya isimli programın sunmaya başlayarak televizyon programcılığında da başarısını zirveye yükseltti. 27 yıllık bir evlilik hayatı bulunan Yılmaz'ın 2 tane kızı vardır.

        Korona şarkısı:

        "Korona da yavrum korona
        Hepimizi koydun bunalıma
        Allah razı olsun deriz,
        Dermanımı bulana."
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        Haberler Televizyon Hasan Yılmaz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Hasan Yılmaz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?