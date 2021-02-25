Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan fenomen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün yine birbirinden değerli konuklar yer alıyor. Hasan Yılmaz kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Hasan Yılmaz kaç yaşında, nereli, şarkıları neler? Sorularının yanıtları izleyiciler tarafından arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Seslendirdiği şarkılar ile keyif veren ve katıldığı programlarda samimi açıklamalarıyla dikkat çeken şarkıcı Hasan Yılmaz'ın hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.
HASAN YILMAZ KİMDİR?
Hasan Yılmaz 1967 'de Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde doğmuş Ankara havası şarkıları ile hem kendi memleketi hemde tüm Türkiye'de tanınan ve sevilen bir şarkıcıdır. Aslen Kastamonulu olan şarkıcının iş adamı Bekir Başar'ın manevi babası olarak gördüğü bilinmektedir. 17 yaşına kadar Kastamonu'da ikamet eden Yılmaz, birlikte işsizlik sebebi ile daha rahat yaşayabilmek için 1984 yılında ailesi ile İstanbul'a göç etti.
Hasan Yılmaz'ın sanat hayatı kamyon şoförlüğünü bıraktıktan sonra Tarabya'da çalışan arkadaşını dinlemeye gittiği bir mekânda misafir sanatçı olarak sahne alması ile başlamıştır. Mekânda bulunana müzik yapımcısı Hasan Yılmaz'ın sesini beğenerek, kartını bırakıp görüşmek istedi. Kısa bir süre sonra yapımcıyı ziyaret eden Yılmaz, 1998 yılında ilk albümünü çıkardı. Sanatçının ilk albümü Acımasız Yıllar'dır. Böylece sanatçı sanat hayatına ilk adımını attı ve kısa sürede tanınır kişi oldu.