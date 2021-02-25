Müge Anlı'da son dakika itirafı! Güldane Biçer eşi tarafından mı öldürüldü? Canlı yayında ele veren katil, ifadesiyle kan dondurdu. 10 yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı'nın programına kayıp başvurusunda bulunmuştu. Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Osman Biçer'in cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu.
Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, kendisini aldatan eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Güldane Biçer olayını programında işleyen Müge Anlı, cinayetin vahşi bir şekilde işlendiğini, talihsiz kadının cinsel organından dahi bıçaklandığını açıkladı.
"AZ BİLE YAPTIM"
Eşini öldüren Osman Biçer'in 'arkamdan iş çevirdiği için öldürdüm, az bile yaptım' sözleri kan dondurdu.
BİR GÜNDE İKİ CENAZE!
Güldane Biçer'in annesinin ise kemiklerin bulunduğu dakikalarda öldüğü öğrenildi.
GÜLDANE BİÇER OLAYIYLA İLGİLİ İDDİALAR
10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer'in kendisine eşinin şiddet uyguladığını ve dişlerini kırdığın iddia edilmişti. Osman Bey eşi olmayınca hemen kayınpederini aradığını söyledi. Melek Hanım Osman'ın kayınpederini değil 2 gün sonra kendisini arayıp haber verdiğini söyledi ve babasının da kendisinden öğrendiğini açıkladı.