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    • 25.02.2021 12:31
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    'da son dakika itirafı! eşi tarafından mı öldürüldü? Canlı yayında ele verdi, cinsel organını bile...

    'da son dakika itirafı! eşi tarafından mı öldürüldü? Güldane Biçer olayında son dakika gelişmesini Müge Anlı açıkladı. 10 yıldır kendisinden haber alınamayan Güldane Biçer'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Güldane Biçer'in eşi 'den itiraf geldi. 10 yıl sonra Müge Anlı'da çözülen cinayette katilden kan donduran sözler geldi.

    Müge Anlı'da kan donduran cinayet itirafı!

    Müge Anlı'da son dakika itirafı! Güldane Biçer eşi tarafından mı öldürüldü? Canlı yayında ele veren katil, ifadesiyle kan dondurdu. 10 yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı'nın programına kayıp başvurusunda bulunmuştu. Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Osman Biçer'in cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu.

    Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, kendisini aldatan eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Güldane Biçer olayını programında işleyen Müge Anlı, cinayetin vahşi bir şekilde işlendiğini, talihsiz kadının cinsel organından dahi bıçaklandığını açıkladı.

    "AZ BİLE YAPTIM"

    Eşini öldüren Osman Biçer'in 'arkamdan iş çevirdiği için öldürdüm, az bile yaptım' sözleri kan dondurdu.

    BİR GÜNDE İKİ CENAZE!

    Güldane Biçer'in annesinin ise kemiklerin bulunduğu dakikalarda öldüğü öğrenildi.

    GÜLDANE BİÇER OLAYIYLA İLGİLİ İDDİALAR

    10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer'in kendisine eşinin şiddet uyguladığını ve dişlerini kırdığın iddia edilmişti. Osman Bey eşi olmayınca hemen kayınpederini aradığını söyledi. Melek Hanım Osman'ın kayınpederini değil 2 gün sonra kendisini arayıp haber verdiğini söyledi ve babasının da kendisinden öğrendiğini açıkladı.

        Kamil Bey yayına bağlandı. (Osman Biçer'in arkadaşı) Güldane'nin evden kaçtığından haberi olmadığını bir gün kapsının önünden geçtiğini Osman'a bir akrabasının olup olmadığını sorduğunu Osman'ın eşinin kaçtığını söyleyemediğini ifade etti. Kamil Bey 5. Katta oturduğunu kapının önünden geçtiğini yanında kimse olmadığını %100 gördüğü kişinin Güldane olduğuna emin olduğunu söyledi.

        Müge Anlı ise Osman Biçer'in bugüne kadar arkadaşının ifadesi sayesinde eline kolunu sallayarak yaşadığını ifade etti.
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