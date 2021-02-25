Müge Anlı'da son dakika itirafı! Güldane Biçer eşi tarafından mı öldürüldü? Canlı yayında ele veren katil, ifadesiyle kan dondurdu. 10 yıldır kayıp olan 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in yakınları Müge Anlı'nın programına kayıp başvurusunda bulunmuştu. Güldane Biçer'in eşi Osman Biçer tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Osman Biçer'in cesedi gömdüğünü söylediği yerde inceleme yapan ekipler kemik parçaları ve kadın kıyafetleri buldu.

Çelişkili ifadelerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Osman Biçer hakkında soruşturma başlattı. İfadesi alınan Biçer, kendisini aldatan eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Güldane Biçer olayını programında işleyen Müge Anlı, cinayetin vahşi bir şekilde işlendiğini, talihsiz kadının cinsel organından dahi bıçaklandığını açıkladı.

"AZ BİLE YAPTIM"

Eşini öldüren Osman Biçer'in 'arkamdan iş çevirdiği için öldürdüm, az bile yaptım' sözleri kan dondurdu.