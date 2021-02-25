Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün konuklardan biri uzun süredir sessiz bir hayat süren Leyla Bilginel oldu. Sabah kuşağı programını yakından takip eden izleyiciler arama motorları üzerinden sıklıkla Leyla Bilginel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Leyla Bilginel kaç yaşında, nerede, kiminle evli? Sorularının yanıtlarını sorgulamaya başladı. Samimi açıklamaları ile dikkat çeken ismin özel hayatına dair bilgileri derledik.
LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?
Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Leyla Bilginel, 2007 yılında A BD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştur. Oğlunun adı Serkan Kayra'dır.
Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.
2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Charles Dyer'in "Taşralı" oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan "Sevme Yanarsın" oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.
Leyla Bilginel, 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına katılmıştır.
Tayland'ın Phuket şehrine yerleşti. Bir süre önce Tayland'da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanmıştı. Türkiye'ye tedavi için dönen Leyla Bilginel'in sağlık durumu şu anda iyi.
DANG HUMMASI NEDİR?
Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.