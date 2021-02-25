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    • 25.02.2021 14:57
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    • 25.02.2021 14:57
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    ağır sabıkalı çıktı kavgaların adamı sevgilisini dövmüş! Poyraz'la kapışan 'ın eski sevgilisi...

    rekabet bir yana kavgalarla gündeme geliyor. 'de izleyici karşısına çıkan, ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği, sadece 1 kişinin şampiyon olacağı 2021'e son olarak önce Dora ile Doğan arasında başlayan sonrasında Çağrı ile Poyraz arasında alevlenen kavga damgasını vurdu. Daha önce sözlü olarak pek çok kişiyle kavga eden bu kez Poyraz'a vurdu. Survivor'ın başından bu yana agresif karakteriyle ön plana çıkan ve en ufak kıvılcımda parlayan 40 yaşındaki yarışmacı Çağrı Atakan daha önce e 'la ağız dalaşına girmişti. Çağrı Atakan, sosyetik ikoncan 'ın eski sevgilisi. Bir dönem Çukur dizisinde rol alan Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi ise hayli kabarık. Yarışmada da sinirili yapısını sık sık gösteren Çağrı Atakan sizi çok şaşırtacak.

    Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı

    Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı kavgaların adamı sevgilisini dövmüş! Poyraz'la kapışan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi... Haftanın 5 günü TV8'de izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 büyük bir kavgaya sahne oluyor. Bu kavganın başrolünde tabi ki yine ünlüler takımının 40 yaşındaki yarışmacısı Çağrı Atakan var. Doğan ve Dora arasındaki gerilimi iyice büyüten Çağrı Atakan o sırada Yiğit Alp Poyraz'la gerginlik yaşıyor ve temasta bulunuyor. Çağrı Atakan kimdir ve mesleği nedir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? gibi sorulara yanıt arayanlar hiç beklemedikleri bir takım haberlerle karşılaştı. O da Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi...

    Survivor 2021 izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor. Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.

    Ancak bu kez işin boyutu polemikten çıktı ve yumruklaşmaya döndü. Survivor yeni bölümde ünlüler takımından Doğan ve gönüllüler takımından Dora arasında 'oğlum' kavgasını ayırmak için araya Çağrı ve Reşat girdi.

        İkiliyi ayırmak için araya girenler arasında gerilim arttı. Ancak sinirlerine hakim olamayan Çağrı Atakan daha önce defalarca laf dalaşına girdiği Yiğit Alp Poyraz'la gırtlak gırtlağa geldi.

        Şimdi Çağrı Atakan'ın Survivor akıbetinin ne olacağı merak edilirken diğer bir yandan sicili de hayli kabarık çıktı. Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

        Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

            Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar ile aşk yaşayan Çağrı Atakan hakkında işte tam da bu dönemde pek çok şiddet iddiası ortaya atıldı. Bunlardan biri eski kız arkadaşı Eda A.'ya şiddet uyguladığı yönünde.

            Çağrı Atakan'ın, eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birliktelik yaşadı. Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu iddiaya göre Eda'nın evde olduğu bir an genç kadına telefonla "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit etti. Eda A.'yı darp ettiği öne sürülen oyuncu hakkında beş yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

            Diğer bir iddia ise Çağrı Atakan'ın Eda Taşpınar'ın arkadaşıyla yumruklaştığı yönünde. Bunun üzerine de Eda Taşpınar'ın, Çağrı Atakan'la yollarını ayırdığı biliniyor.
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