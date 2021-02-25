Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı kavgaların adamı sevgilisini dövmüş! Poyraz'la kapışan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi... Haftanın 5 günü TV8'de izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 büyük bir kavgaya sahne oluyor. Bu kavganın başrolünde tabi ki yine ünlüler takımının 40 yaşındaki yarışmacısı Çağrı Atakan var. Doğan ve Dora arasındaki gerilimi iyice büyüten Çağrı Atakan o sırada Yiğit Alp Poyraz'la gerginlik yaşıyor ve temasta bulunuyor. Çağrı Atakan kimdir ve mesleği nedir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? gibi sorulara yanıt arayanlar hiç beklemedikleri bir takım haberlerle karşılaştı. O da Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi...