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    • 24.02.2021 18:01
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    , ? Murat Kurşun’un eşi kaç yaşında, ?

    Gündemde merakla araştırılan sorular arasında , ? Yer alıyor. Zaman zaman katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen sanatçının şarkıları da çok sevilerek dinleniyor. Televizyonda gören izleyiciler şarkıcının hayatına dair bilgileri merak ederek sıklıkla sorguluyor. Peki Murat Kurşun’un eşi kaç yaşında, ? Hastalığında da Murat Kurşun’un yanında olan ve büyük sevgisini herkese gösteren Asena Toprak ile ilgili detayları da haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Murat Kurşun kimdir, hastalığı ne?

    Murat Kurşun kimdir, hastalığı ne? Murat Kurşun'un eşi Asena Toprak kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Katıldığı programlarla gündeme gelen ve kendisinden yaşta küçük, daha önce klibinde oynamış eşiyle de hayatı merak edilen Murat Kurşun sık sık araştırma konusu oluyor. Murat Kurşun'un hastalığının da ne olduğu haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    MURAT KURŞUN KİMDİR, HASTALIĞI NE?

    Aslen Mardinli olan Murat Kurşun, 1974 yılında doğdu. 7 yaşından bu yana müzikle iç içe olan Murat Kurşun, darbuka, bateri, org ve saz çalmaktadır Bir dönem eşi olan Ceylan da olmak üzere pek çok sanatçıya beste verdi. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albüme imzasını attı. Flash Tv ekranlarında kendi ismini taşıyan Show programını sundu.

    Bugüne kadar bir çok usta sese söz ve müzikleri ile destek vermiştir. Ceylan, Ayhan Aşan, Seda Sayan, Kibariye ve Cengiz Coşkun bu isimlerden sadece bir kaç tanesidir.

    Müzik dışında kariyerinde 7 senelik bir profesyonel futbolcu geçmişine sahiptir. Günümüzde ise söz, müzik ve yorumları ile müzik severlerin karşısında yer almaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İlle de Sen isimli 8 adet albüme imzasını atmıştır.

    Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

        GEÇTİĞİMİZ YIL HASTALIĞI İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU!

        Güçlü sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü türkücü Murat Kurşun'a Serdar Ortaç'ın yıllardır mücadele ettiği MS teşhisi konuldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuşan Murat Kurşun'un "2 yaşındaki çocuğumla oynayamıyorum, koşamıyorum" sözleri ise herkesi duygulandırdı.

        "SOL GÖZ KAPAĞIM DÜŞTÜ"

        Hastalığından bahsederken duygusal anlar yaşayan Murat Kurşun, şunları söyledi: "İyiyim şükürler olsun toparlıyorum. Geçen Amerika'ya gitmiştim hem programım hem de tedavim vardı. Toparlamaya çalışıyorum. İlk başta sol göz kapağım düştü. Biz beklemiyorduk tabi. Sonra birkaç doktora gittik kimse bulamadı hep yanlış teşhisler konuldu.

        "ÇOCUĞUMLA OYNAYAMIYORUM"

        Sonunda bir teşhis konuldu. Yıllarca yorgunluk ve ayakta kalmaktan olmuş. 3-4 aydır sahneye yine çıkıyorum ama dikkat etmem gerekiyor. Bir şekilde bizim hep dinlenmemiz gerekiyor. Eskiden haftanın 5-6 günü sahne yapıyordum şu an 2 güne düşürdüm. Toparlayıp sağlığıma kavuşana kadar çok sahne yapmayacağım. Teşhis konulduğunda çok üzüldüm. İki yaşında bir çocuğunuz var ama oynayamıyorsunuz, koşamıyorsunuz üzülüyorum yani.

        "İÇİM KAN AĞLIYOR"

        Yürümekte güçlük çekiyorum bir gün kalkıyorum hiçbir şeyim yok bir gün bakıyorum ki kalkamıyorum. Ağrılarımda var. Önümüzde ay Küba'ya gideceğim. Benimki bir kas hastalığı. Gülüyorum, oynuyorum ama içim kan ağlıyor çünkü ağrılarım var. Sahneye çıktığımda her şeyi unutuyorum. Ekibim bile beni sahnede görünce 'Abi sen hasta değilsin' diyor. Sahne bitince 'beni alın götürün' diyorum. Fazla bir şeyi kafaya takmamak lazım pozitif olmak gerekiyor. Ölümcül bir hastalık değil Allah'a şükür ama ayakta durmam gerekiyor.

        "KENDİMİ TESELLİ EDİYORUM"

        Allah'a şükürler olsun isyan etmedim. Sonuçta duyuyorum, gözlerim görüyorum, yürüyorum bunlara şükür etmek lazım bizden daha kötüleri var. Korkmuyorum da hastalığımın arkasındayım. Önümüzdeki aylarda hiçbir kalmayacak diye kendi kendimi teselli ediyorum."

        ASENA TOPRAK KURŞUN KİMDİR?

        Murat Kurşun'un ikinci eşi Asena Kurşun, 1997 yılında doğdu ve 24 yaşındadır. Asena Toprak, ünlü bir manken ve oyuncu olma hayaliyle lise yıllarında Miss Turkey yarışmasına katıldı ve finalist oldu. 2015 yılında katıldığı yarışmayla tanınırlık kazanan Toprak, Murat Kurşun'un klipinde oynadı ve onunla aşk yaşamaya başladı. 2016 yılında Murat Kurşun'la evlendikten sonra da mankenlik kariyerini bırakmıştır. Şimdilerde "Asena'dan Çiftlik Lezzeti" markasını kurmuş ve organik, çiftlik lezzetleri yapıp, ticaretini yapmaktadır. Vaktini çiftlikte geçirmekte ve oradan sosyal medyada paylaşımlar yapmaktadır. Murat Kurşun ve Asena Kurşun'un bir oğlu vardır. Asena Toprak 26, Murat Kurşun 47 yaşındadır. Aralarında 21 yaş fark vardır.
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