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    • 24.02.2021 17:41
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    • 24.02.2021 17:41
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    film konusu nedir? ? Ne zaman çekildi?

    Akşam saatleri yaklaşırken film konusu nedir? Sorusunun yanıtı merak edilerek çok fazla araştırılanlar arasında yer aldı. Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen ve televizyonda yayınlandığında da aynı ilgiyle takip edilen filmin konusu ve oyuncuları da dikkat çekiyor. Özellikle komedi filmlerini sevenlerin keyifle izleyeceği ? Peki Bayi Toplantısı ne zaman çekildi? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bayi Toplantısı film konusu nedir?

    Bayi Toplantısı film konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu film bu akşam ekrana gelecek ve akşam kuşağı yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. 2019 yılında vizyona gören Bayi Toplantısı filmi ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Bayi Toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

    BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?

    İbrahim Büyükak - Namık
    Onur Buldu - Sadık
    Doğu Demirkol - Adem
    Büşra Pekin - Övgü
    Safa Sarı - Demircan
    Deniz Hamzaoğlu
    Çağla Demir
    Rıza Akın
    Hakan Salınmış
    Sacide Taşaner
    Zeyno Eracar
    Müfit Kayacan
    Tuğçe Karabayır
    Gamze Karaduman

        İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

        İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Büyükak Bursa'da Olay Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Gırgır, Leman ve Lemanyak Dergileri'nde çeşitli yazıları yayımlandı.

        İbrahim Büyükak, Yılmaz Erdoğan tarafından kurulan BKM Mutfak ekibinde çalıştı. 2013'te 3+1 programıyla mayıs ayında Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Proğramı Acun Ilıcalı'nın satın almasıyla 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren "3 Adam" adıyla devam etmektedir.

        Filmleri :

        2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

        2009 - Neşeli Hayat

        2011 - Çok Filim Hareket Bunlar

        2013 - 3 Adam

        2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Bora) (TV Dizisi)
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        Haberler Televizyon Bayi Toplantısı film konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?