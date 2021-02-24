Bayi Toplantısı film konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel'in oturduğu film bu akşam ekrana gelecek ve akşam kuşağı yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. 2019 yılında vizyona gören Bayi Toplantısı filmi ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bayi Toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.
BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak - Namık
Onur Buldu - Sadık
Doğu Demirkol - Adem
Büşra Pekin - Övgü
Safa Sarı - Demircan
Deniz Hamzaoğlu
Çağla Demir
Rıza Akın
Hakan Salınmış
Sacide Taşaner
Zeyno Eracar
Müfit Kayacan
Tuğçe Karabayır
Gamze Karaduman