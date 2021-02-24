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    • 24.02.2021 19:53
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    47. bölüm canlı izle! ATV dizisi

    47. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. ATV ekranlarında her hafta çarşamba günlerine damgasını vuran Kuruluş Osman'da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Dizide bu hafta çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alıyor. İşte ATV dizisi Kuruluş Osman son bölümü izle linki

    Kuruluş Osman 47. bölüm izle!

    İki sezondur çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımı olan bu akşam 47. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kuruyor. Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışıyor. İşte me seçeneği...

    ATV CANLI YAYIN İLE KURULUŞ OSMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Bilirim şehit vereceğiz; bilirim öleceğiz. Lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz."

    OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

    Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır.

    Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

    MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

    Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.

    Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

    NİKOLA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?

    Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?

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