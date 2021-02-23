Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'den kan donduran tecavüz sahnesiyle ilgili itiraf 'çok sıkıntılıydı benim için ama...' Çekimlerine Adana'da devam edilmekte olan, perşembe akşamlarının tartışmasız lideri Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonunda da birbirinden heyecanlı gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in vedasının ardından Esra Dermancıoğlu'nun da diziden ayrılmasıyla senaryonun akıbetinin ne olacağı merak edilirken, diziye Furkan Palalı ve Hande Soral dahil oldu. Hal böyle olunca dizi heyecanlı gelişmelere gebe. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakteri ile izleyici karşısına çıkan Selin Genç, samimi açıklamalarda bulundu. Selin Genç dizideki tecavüz sahnesi hakkında ilk kez konuştu.