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    • Magazin
    • 23.02.2021 10:33
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    • 23.02.2021 10:33
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    'nın Gülten'i Selin Genç'den çok zorlandığı tecavüz sahnesiyle ilgili itiraf 'çok sıkıntılıydı benim için ama...'

    Oyuncu kadrosunda , , , , , , , , , gibi isimleri barındıran, Furkan Palalı ve Hande Soral'la kadroyu daha daha genişleten 'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Genç, yayınlandığı dönem çok konuşulan tecavüz sahnesi hakkında itiraflarda bulundu. Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova'da zorlandığı o sahne hakkında bakın neler söyledi neler.

    Selin Genç'den kan donduran tecavüz sahnesiyle ilgili itiraf

    Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'den kan donduran tecavüz sahnesiyle ilgili itiraf 'çok sıkıntılıydı benim için ama...' Çekimlerine Adana'da devam edilmekte olan, perşembe akşamlarının tartışmasız lideri Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonunda da birbirinden heyecanlı gelişmelerle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Vahide Perçin ve Uğur Güneş'in vedasının ardından Esra Dermancıoğlu'nun da diziden ayrılmasıyla senaryonun akıbetinin ne olacağı merak edilirken, diziye Furkan Palalı ve Hande Soral dahil oldu. Hal böyle olunca dizi heyecanlı gelişmelere gebe. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakteri ile izleyici karşısına çıkan Selin Genç, samimi açıklamalarda bulundu. Selin Genç dizideki tecavüz sahnesi hakkında ilk kez konuştu.

    ATV'de ekrana getirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dengeler her geçen gün değişmeye devam ediyor. Hünkar ve Yılmaz karakterinin diziye veda etmesinin ardından Hande Soral'ın katılmasıyla hikaye bambaşka bir hal aldı.

    Furkan Palalı ve Hande Soral'ın hayat verdikleri Fikret ile Ümit karakterleri Yaman ailesi ile Fekeli'yi ilgilendiren planları ile diziye yeni bir soluk kattı.

        Ancak bir sahne var ki diziyi baştan beri izleyenlerin de hala akıllarından çıkaramadıkları bir sahne olarak kaldı! Gülten'in Ercüment tarafından tecavüze uğradığı o sahne, izleyicinin olduğu kadar Gülten'i oynayan Selin Genç için de zor bir sahne olmuş.

        32. bölümde Ercüment tarafından tecavüze uğradığı sahne halen daha hafızalarda tazeliğini koruyor. Sürükleyici hikayesiyle ekran macerasına devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterine hayat veren Selin Genç, önceki gün görüntülendi.

        Gülten, dere kenarında Ercüment'in saldırısına uğramış ve Yılmaz tarafından kurtarılmıştı. Ercüment'in Yılmaz'ı vururken Gülten'in depresyona girdiği dönemde en büyük destekçisi Hünkar olmuştu. Selin Genç, o sahnede neler yaşadığını ve hissettiğini ilk kez anlattı

            Selin Genç, Bir Zamanlar Çukurova'da zorlandığı o sahne hakkında şunları söyledi:

            'Ben çok ağır performans sahneleri çektim. Umarım hakkını vermişimdir. Özellikle tecavüz sahnesi beni çok zorlamıştı. Çünkü bunu deneyimlemedim ama bunu deneyimleyen insanlarla konuşmak, onların acılarını paylaşmak, neye benzediğini keşfetme süreci çok acılıydı benim için. Performanstan önce psikolojik olarak öncesi sıkıntılıydı benim için.'

            SELİN GENÇ KİMDİR?

            Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.
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