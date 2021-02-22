Cenaze İşleri film konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtları akşam saatlerinde sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 2017 yılında ilgiyle izlenen ve televizyonda yayınlanacağı için de heyecanlandıran film özellikle komedi içerikleri sevenleri mutlu edecek. Akşam kuşağında izleyenlere keyifli anlar yaşatacak olan Cenaze İşleri filmi ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
CENAZE İŞLERİ FİLM KONUSU NEDİR?
Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.
CENAZE İŞLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapımcılığını Saygın Film ve Serpil Altın Film'in yaptığı, Odunpazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen komedi filmi Cenaze İşleri'nin çekimleri Eskişehir'de yapıldı...
CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI KİMDİR?
Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar