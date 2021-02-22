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    • 22.02.2021 17:52
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    • 22.02.2021 17:52
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    ? oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?

    Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan ? Televizyonların yayın akışlarını yakından takip eden izleyiciler vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen filmi görünce hakkındaki bilgileri merak ederek araştırmaya başladı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Yönetmen koltuğunda Korhan Uğur’un oturduğu Cenaze İşleri film ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Cenaze İşleri film konusu nedir?

    Cenaze İşleri film konusu nedir? Cenaze İşleri oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtları akşam saatlerinde sıklıkla sorgulanmaya başlandı. 2017 yılında ilgiyle izlenen ve televizyonda yayınlanacağı için de heyecanlandıran film özellikle komedi içerikleri sevenleri mutlu edecek. Akşam kuşağında izleyenlere keyifli anlar yaşatacak olan Cenaze İşleri filmi ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    CENAZE İŞLERİ FİLM KONUSU NEDİR?

    Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil'le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan'ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan'ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil'le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.

    CENAZE İŞLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Yapımcılığını Saygın Film ve Serpil Altın Film'in yaptığı, Odunpazarı Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen komedi filmi Cenaze İşleri'nin çekimleri Eskişehir'de yapıldı...

    CENAZE İŞLERİ OYUNCULARI KİMDİR?

    Melih Selçuk, Ergun Kuyucu, Melis Cemre Çınar

        MELİH SELÇUK KİMDİR?

        Melih Selçuk, 7 Şubat 1984 tarihinde Mardin Kızıltepe'de dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezundur.

        Melih Selçuk, üniversitede okurken kantinde gördüğü bir ilan ile başvurduğu zaman Semih Kaplanoğlu'nun 2008 yapımı "Süt" filmine başrol oyuncusu olarak seçilmiştir. Başak Köklükaya ile başrolde oynadığı bu ilk filminde 16. Adana Altın Koza Film Şenliğinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülünü aldı.

        Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Mehmet karakteriyle tanınmaya başlayan Selçuk, Pis Yedili, Aşk Ağlatır, Toprağa Uzanan Eller, Adana İşi, O'nun Hikayesi, Sadakat, Cenaze İşleri, Sükut Evi ve Sevgili Geçmiş gibi yapımlarda rol almıştır. Melih Selçuk, 1.76 metre boyunda ve Kova burcudur.

        Ödülleri:

        2009 – 16. Adana Altın Koza Film Şenliği, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu (Süt)

        Melih Selçuk'un rol aldığı diziler ve filmler:

        2019 – Sevgili Geçmiş (Refik) (TV Dizisi)
        2018 – Sükut Evi (Sinema Filmi)
        2017 – Yıldızlar Şahidim (Kürşat) (TV Dizisi)
        2017 – Cenaze İşleri (Sinema Filmi)
        2015 – Sadakat (Sinema Filmi)
        2015 – O'nun Hikayesi (Salih) (Sinema Filmi)
        2015 – Adana İşi (Şimşek) (Sinema Filmi)
        2013 – Aşk Ağlatır (Atıf) (Sinema Filmi)
        2012 – 2013 – Pis Yedili (Rüzgar) (TV Dizisi)
        2011 – Toprağa Uzanan Eller (Ahmet) (Sinema Filmi)
        2011 – 2012 – Adını Feriha Koydum / Emir'in Yolu (Mehmet) (TV Dizisi)
        2009 – Kasaba (Hüseyin) (TV Dizisi)
        2008 – Süt (Yusuf) (Sinema Filmi)
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