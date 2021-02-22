Çağman Çatay kimdir? Survivor 2021 yeni yarışmacısı Çağman Çatay kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor.İddialı sözleri ile dikkat çeken yeni yarışmacının özel hayatı hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merak edildi. Ünlüler kadrosunda, zorlu parkur mücadelesini verecek olan Çağman Çatay ile ilgili bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?
Survivor yeni yarışmacısı olan Çağman Çatay 1993 doğumlu. İstanbul'da dünyaya gelen Çağman, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu. Yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin ilgilendiği spor dalları arasında yer alıyor.
Spor eğitmenliği yapan Survivor Çağman daha önce Yetenek Sizsiniz yarışmasında yarı finale kadar çıkmış.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam oldukça kritik bir dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Kıran kırana oyunlara sahne olan Survivor'da bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler Takımı kazandı.