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    • 22.02.2021 19:46
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    Maraşlı 7. bölüm canlı izle! ATV dizisi ! Mahur'un amacı...

    Maraşlı 7. bölüm canlı izle! ATV dizisi ! Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam eden Maraşlı dizisinde şok gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Yeni bölümde Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Haberimizden Maraşlı dizisinin 7. bölüm canlı izleme sayfasına erişebilirsiniz.

    Maraşlı 7. bölüm canlı izle!

    Maraşlı 7. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle ekranına ulaşmak isteyenler konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dizide bu hafta İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike herkesi şaşırtacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Maraşlı 7. bölüm canlı izle linki

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    MARAŞLI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Cayır cayır yakmaz mıyım Nevzat gardaş?"

    Maraşlı ve Mahur, Zeliş'i hastaneye götürürler. Maraşlı, bu hainliği Savaş'ın yaptığından emindir ve onu öldürmeye ant içer. Mahur, Zeliş'in yaşadıklarından dolayı kendini suçlamaktadır. Zeliş artık Maraşlı ile de bir iletişim kurmamaktadır. Maraşlı yıkılır. Maraşlı, Savaş'tan intikamını nasıl alacaktır?

    İlhan ve Ozan, Savaş ile görüşmeye gideceklerdir ve Savaş yapacağı yeni işleri anlatacaktır. İlhan karşı çıkar ama artık tükenmiştir. Bir karar verir ve Ozan'ın evine gider. İlhan'ı, Ozan'ın evinde bekleyen tehlike ne olacaktır?

        Nevzat, Savaş'ın maskeli adamlarından birini bulmuştur. Adama işkence ederek bu olayı Savaş'ın yaptığını onaylatır. Maraşlı, Savaş'a adamı ile adrese yalnız gelmesi üzerine bir not gönderir. Maraşlı ve Savaş'ın büyük yüzleşmesinde neler yaşanacaktır?

        Mahur, Necati ve İlhan, eski fotoğraf albümlerine bakarlarken Ömer'in fotoğrafını görürler. Necati, Mahur'a, Ömer'le ilgili önemli bir bilgi verir. Mahur ve Maraşlı bu bilginin peşine düşerler. Maraşlı ve Mahur'un öğrendiği gerçek hem Maraşlı hem de Türel ailesi için bomba etkisi yaratacaktır!
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