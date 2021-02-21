Türkiye'yi kalbinden vurdu! Herkes Kardeşlerim 1. bölümü konuşuyor...

Sımsıcak hikâyesi, duygu yüklü anlatımı ve oyunculukları ile konuşulan dizi sosyal medyada #kardeşlerim etiketiyle günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Ekran başında gözyaşı döken izleyiciler, sosyal medyadan da duygularını anlatan paylaşım ve yorumlarda bulundular:

"Canım acıdı, çok canım acıdı. #kardeşlerim"

"Evdeki herkes #kardeşlerim dizisine ağlıyor… Sevdiklerinizin kıymetini bilin :("

"Bu kadar acı çok fazla #kardeşlerim"

"Canım annem, canım babam… #kardeşlerim"

"Bu nasıl bir sahne? Bir daha sütlaç yiyemeyeceğim sanırım… #kardeşlerim"