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    • Magazin
    • 21.02.2021 09:48
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    • 21.02.2021 09:53
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    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan fenomen yarışma yine izleyicileri ekrana kilitledi, peki en önemli oyun olan dokunulmazlığın galibi kim oldu, Ünlüler mi Gönüllüler mi? ? Bu oyun sonrası haftanın ilk eleme adayı da belli oldu, peki eleme adayı kim oldu? Izlemeyi kaçıranların merak ettiği Survivor son bölümde yaşananları haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 20 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları oldukça merak ediliyor ve arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen, zorlu parkurun yarışmacıları oldukça zorladığı Survivor son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi. Çıkan sonuca göre kaybeden takım içlerinden bir yarışmacının ismini elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Peki Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı hangi yarışmacı oldu?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu için her iki takımın da yarışmacıları deniz üzerine kurulu parkurda kıran kırana yarıştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı güç ve dengenin önemli olduğu oyunda ciddi performans sergiledi.

    Dokunulmazlık öncesi ilk etapta avantaj oyununda takım yarışmacıları ilk kez karşı karşıya geldi. Kadınlarda ve erkeklerde avantajı alan ünlüler takımı avantaj oyununun sahibi oldu.

    Avantaj oyunu sonrasında ise bir kez daha parkurda karşılaşan takımlar bu kez gerçek oyun için konsente oldu.

    Sayı başa baş devam ederken oyun bayrak yarışında kaldı. Deniz parkurundaki mücadelede nefes kesen anlar yaşandı. Skorun berabere gittiği anlarda bayrak yarışında Ünlülerden Merve – Sergen, Gönüllülerden Steven – Aleyna ikilisi oyunun temposunu iyice yükseltti. Son turda ise bayrak yarışında atıcılar Ünlülerden Merve, Gönüllülerden Steven oldu. Steven, saniye farkıyla sayıyı kazanınca 10-9 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

        SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ünlüler takımı ada konseyine gitti. Zorlu parkurda mücadeleyi kaybeden takım ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı.

        SMS sürelerinin sona ermesinin ardından; takım yarışmacıları konseyde adadan gitmesini istedikleri isimleri kağıda yazdı. Ada konseyinde Sergen, Çağrı, Yiğit ve Öykü'nün isimleri yazıldı.

        Ünlülerde yapılan ada oylaması ile Acun Ilıcalı Survivor eleme adayının Yiğit olduğunu duyurdu..

        Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 23 Şubat gecesi belli olacak.

        MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Haftalık erzak paketini kazanmak isteyen takımlar dokunulmazlık öncesi market oyununda yarıştı. Açlığın ön planda olduğu ada şartlarında, market ödülü için her iki takım da elinden geleni yaptı.

        Bu haftanın erzağını kazanmak isteyen takımlar, dörder kişilik ekip oluşturarak ellerinde koçbaşı ile parkurda engelleri yıkarak sayıyı almaya çalıştı. Zorlu mücadelede galip gelen takım, gönüllüler takımı oldu. Erzak ödülünü alan gönüllüler takımı geçen haftaki galibiyetini korudu.

        SURVİVOR'DA TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

        Ödül öncesi Survivor'da kaptanlık için yarışmacılar oylarını kullandı. Verilen oylar sonucunda Acun Ilıcalı kaptanları duyurdu. Bu haftanın ünlülerde Barış kaptan olurken, gönüllülerin kaptanı Reşat seçildi.

        18 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Zorlu parkurda yarışmacılar bu hafta sandviç oyunu için karşı karşıya geldi. Parkurda oyun için mücadele veren yarışmacılar çamurun içine dalarak, ağın altından sürünerek takılmadan geçmeye çalıştı. Gönüllüler, 10'a 6 skorla ödül oyununu kazanmış oldu. Gönüllüler ödülü kazanmanın sevincini yaşayarak karınlarını doyurma şanslı elde etti.
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