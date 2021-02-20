Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman yayınlanacak? ATV'de her Cumartesi akşamı yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu hafta ekranlara gelmiyor. Yarışmanın ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER NEDEN YOK?
Bu hafta Kardeşlerim dizisinin ilk bölümü nedeniyle Kim Milyoner Olmak İster yarışması yayınlanmayacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı, gelecek haftaki ATV yayın akışında belli olacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA!
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?