Kardeşlerim oyuncuları kimdir? Kardeşlerim dizisi konusu nedir?

Kardeşlerim dizisi konusu nedir? Kardeşlerim oyuncuları kimdir? ATV ekranlarının yeni dizisi Kardeşlerim hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Yapımını NGM'nin, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ve senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Kardeşlerim, aile olmayı, kardeş olmayı, doğruyu yanlışı, varlığı ve yokluğu anlatıyor. İşte, Kardeşlerim dizisi hakkında merak edilenler!
KARDEŞLERİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin kadrosunda; Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi üünlü isimler yer alıyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kardeşlerim dizisi İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.
KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Kardeşlerim dizisi, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü seyirciyle buluşturacak. Yapımına NGM'nin imza attığı Kardeşlerim'in yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otururken, Gül Abus Semerciğ dizinin senaryosunu kaleme alıyor.