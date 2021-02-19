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    • 19.02.2021 23:57
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    20 Şubat konukları kimlerdir? İbo Show’a katılacak isimler belli oldu!

    Her Cumartesi akşamı televizyon ekranlarına gelen sevilen program konukları kimlerdir? 20 Şubat arama motorlarında sorgulanıyor. İbo Show’a bu hafta katılacak isimler belli oldu. İşte programa katılacak isimler!

    takvim.com.tr
    20 Şubat İbo Show konukları kimlerdir? İbo Show’a katılacak isimler belli oldu!

    20 Şubat İbo Show konukları kimlerdir? İbo Show'a katılacak isimlerin belli olmasıyla birlikte 20 Şubat İbo Show konukları hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Star TV'de Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show konukları hakkında merak edilenler haberimizde!

    20 ŞUBAT İBO SHOW KONUKLARI!

    İbo Show konukları arasında Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe yer alıyor.

    Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

    Öte yandan yeni bölüm tanıtımında İbrahim Tatlıses'in imaj değişikliği de dikkat çekti. Tatlıses'in saçlarında değişiklik yaptığı görülüyor.
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    Haberler Televizyon 20 Şubat İbo Show konukları kimlerdir? İbo Show’a katılacak isimler belli oldu!