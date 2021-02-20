Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Bedia Akartürk kim?

Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show programına konuk olan Bedia Akartürk kimdir sorularına yanıt aranıyor. Ünlü halk sanatçısı Bedia Akartürk, hem Türkiye'de hem de yurtdışında sayısız konser verirken, birçok ödüle de layık görülmüştü. Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.