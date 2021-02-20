Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Bedia Akartürk kim?

Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show programına konuk olan Bedia Akartürk kimdir sorularına yanıt aranıyor. Ünlü halk sanatçısı Bedia Akartürk, hem Türkiye'de hem de yurtdışında sayısız konser verirken, birçok ödüle de layık görülmüştü. Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.
BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?
4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı.
9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.
Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.
Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.
BEDİA AKARTÜRK ŞARKILARI
Albümleri
45'lik
Anadolu Türküleri
Anam Ağlar
Aşka Yemin
Bayramdan Bayrama
Bedia Akartürk
Denize Dalayım Mı
Derdimi Dermana Gezdim
Folklör Kraliçesi (1975)
Gitme Bülbül
Gülende
Kervan (Ey Sevdiğim)
Konyalım yürü
Konya Bülbülü 1
Konya Bülbülü 2
Kullar Olam
Neyleyim Neyleyim
Özür Diliyorum Senden (2004)
Ödemiş Türküleri
Sıla Hasreti
Yumurtanın Kulpu Yok
Zühtü (1978)