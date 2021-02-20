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    • 20.02.2021 18:43
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Bedia Akartürk kim?

    İbo Show programına konuk olarak katılan isimlerden birisi olan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü sanatçı Bedia Akartürk hakkında arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. Yaşayan efsanelerden birisi olarak adlandırılan halk sanatçısı Bedia Akartürk’ün kim olduğu merak ediliyor. İşte, sorusunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Bedia Akartürk kim?

    Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show programına konuk olan Bedia Akartürk kimdir sorularına yanıt aranıyor. Ünlü halk sanatçısı Bedia Akartürk, hem Türkiye'de hem de yurtdışında sayısız konser verirken, birçok ödüle de layık görülmüştü. Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.

    BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

    4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı.

    9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.

    Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.

    Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.

    BEDİA AKARTÜRK ŞARKILARI

    Albümleri

    45'lik
    Anadolu Türküleri
    Anam Ağlar
    Aşka Yemin
    Bayramdan Bayrama
    Bedia Akartürk
    Denize Dalayım Mı
    Derdimi Dermana Gezdim
    Folklör Kraliçesi (1975)
    Gitme Bülbül
    Gülende
    Kervan (Ey Sevdiğim)
    Konyalım yürü
    Konya Bülbülü 1
    Konya Bülbülü 2
    Kullar Olam
    Neyleyim Neyleyim
    Özür Diliyorum Senden (2004)
    Ödemiş Türküleri
    Sıla Hasreti
    Yumurtanın Kulpu Yok
    Zühtü (1978)
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    Haberler Televizyon Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Bedia Akartürk kim?