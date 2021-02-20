Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Nuri Sesigüzel kim?

İbo Show programına konuk olarak katılan isimlerden birisi olan Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel hakkında arama motorlarında sorgulama yapılmaya başlandı. Bir döneme damga vuran isimlerden birisi olan ses sanatçısı Nuri Sesigüzel'in kim olduğu merak ediliyor. İşte, Nuri Sesigüzel kimdir sorusunun yanıtı!
NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Çiftçilik yapan babası 'Mağo Ağa' (Mehmet) Urfa'ya bağlıHalfeti'nin Karamezra köyündendir. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13 - 14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı.
Denizli Er Eğitim Merkezi'nde askerliğini yaptıktan sonra memleketi Birecik'e döndü. Ardından da 1960 yılında İstanbul'a gitti, Balat'taki ablasının evine yerleşti. 1961 yılında İstanbul Radyosunda yapılan sınavları geçerek Radyoda kendi derlediği ilk türküsünü okurken ona sazıyla Nida Tüfekçi eşlik eder:
Gidin Haber Verin Yarime Benim / Dağlar Dayanmıyor Zarıma Benim / Sardı Ciğerimi Dermansız Bir Dert / Gelmez Oldu Zalim Yanıma Benim.
Bu yanık sesli Urfalı delikanlı müzik dünyasının dikkatini çeker. Soyadı Sesigüzel olarak değiştirilir. Ardından 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liğini yapar. Bu kez onun gözü Ankara'dadır. Çünkü, Ankara Radyosu sesini bütün Türkiye'ye duyurmaktadır.
Sonra da Ankara Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandıktan sonraMuzaffer SARISÖZEN hocanın korosunda çalışmaya başladı. Bu arada ablası mahallesinden Aysel ile tanıştırdı ve onunla evlendi. Radyodan sesi duyulunca plak şirketlerinin ilgisini çekti ve 300'den fazla plak doldurdu. Bir çoğu rekorlar kırarak kendisine altın plak ödülleri kazandırdı. Bu arada 1963'den 1995'e kadar 57 tane türkü besteledi ve bütün eserlerini kendi sazıyla çaldı.