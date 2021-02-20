Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında, nereli? İbo Show konuğu Nuri Sesigüzel kim?

Gidin Haber Verin Yarime Benim / Dağlar Dayanmıyor Zarıma Benim / Sardı Ciğerimi Dermansız Bir Dert / Gelmez Oldu Zalim Yanıma Benim.

Bu yanık sesli Urfalı delikanlı müzik dünyasının dikkatini çeker. Soyadı Sesigüzel olarak değiştirilir. Ardından 'Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük' adlı ilk 45'liğini yapar. Bu kez onun gözü Ankara'dadır. Çünkü, Ankara Radyosu sesini bütün Türkiye'ye duyurmaktadır.

Sonra da Ankara Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandıktan sonraMuzaffer SARISÖZEN hocanın korosunda çalışmaya başladı. Bu arada ablası mahallesinden Aysel ile tanıştırdı ve onunla evlendi. Radyodan sesi duyulunca plak şirketlerinin ilgisini çekti ve 300'den fazla plak doldurdu. Bir çoğu rekorlar kırarak kendisine altın plak ödülleri kazandırdı. Bu arada 1963'den 1995'e kadar 57 tane türkü besteledi ve bütün eserlerini kendi sazıyla çaldı.