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    • 18.02.2021 18:26
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    Akşam saatlerinde ? Araştırması hız kazanmaya başladı. 2021 sezonuna bomba gibi başlayan fenomen yarışma TV8’de akşam kuşağında yayınlanıyor ve yarışmacıların hayatları büyük bir merakla takip ediliyor. Gönüllüler kadrosunda yarışan kendine güvenen ve iddialı tavırlarıyla ön plana çıkan Ayşe Yüksel’in bu akşam Reşat ile tartıştığı fragmanda görüldü. İzleyiciler , ? sorusunun yanıtını araştırır oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Survivor Ayşe kimdir?

    Survivor Ayşe kimdir? 2021 Survivor Gönüllüler Ayşe ne iş yapıyor, Instagram hesabı ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Ünlülüler ve Gönüllüler kadrosunda yarışanlar sadece parkur performanslarıyla değil özel hayatlarıyla da sık sık gündem konusu oluyor. Bu noktada Survivor Ayşe hayatı en çok merak edilen yarışmacılardan biri oldu. İşte tüm bilgiler…

    SURVİVOR AYŞE KİMDİR?

    Ayşe Yüksel 20 yaşındadır. Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

    Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor. Ayşe Yüksel'in Instagram hesabı ise 'ayseyukselofficiall' olarak bilinmektedir.

        SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Ada konseyi öncesinde, Ünlüler ve Gönüllüler takımı iletişim oyunu için kıran kırana bir mücadele ortaya koydu. Daha önce hiç iletişim oyunu kazanamayan Gönüllüler, Ünlüler'in ikinci kez bu oyunu kazanmaması için kıyasıya bir performans ortaya koydu. Bu hafta iletişim oyununu kazanan takım ise 10'a 8'lik skorla Ünlüler oldu.

        SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Survivor Türkiye'de altıncı hafta SMS oylaması sıralaması eleme konseyinde belli oldu. Ünlüler takımı için yapılan SMS halk oylamasına göre birinci olan Batuhan, üçüncü ve son eleme adayı olarak Hayrettin'in adını verdi.

        Eleme gecesinde adaylar Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu.

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Her hafta Salı günü gerçekleşen Survivor eleme gecesinde bir kişi daha şampiyonluk mücadelesine veda etti. Yarışmada SMS oylamasına çıkan eleme adayları; Eleme gecesinde adaylar Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu. Oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen Hayrettin'in elenen isim olması ise herkesi şaşkına çevirdi.
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