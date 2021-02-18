Survivor Ayşe kimdir? 2021 Survivor Gönüllüler Ayşe ne iş yapıyor, Instagram hesabı ne? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Ünlülüler ve Gönüllüler kadrosunda yarışanlar sadece parkur performanslarıyla değil özel hayatlarıyla da sık sık gündem konusu oluyor. Bu noktada Survivor Ayşe hayatı en çok merak edilen yarışmacılardan biri oldu. İşte tüm bilgiler…
SURVİVOR AYŞE KİMDİR?
Ayşe Yüksel 20 yaşındadır. Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.
Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor. Ayşe Yüksel'in Instagram hesabı ise 'ayseyukselofficiall' olarak bilinmektedir.