SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor Türkiye'de altıncı hafta SMS oylaması sıralaması eleme konseyinde belli oldu. Ünlüler takımı için yapılan SMS halk oylamasına göre birinci olan Batuhan, üçüncü ve son eleme adayı olarak Hayrettin'in adını verdi.

Eleme gecesinde adaylar Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Her hafta Salı günü gerçekleşen Survivor eleme gecesinde bir kişi daha şampiyonluk mücadelesine veda etti. Yarışmada SMS oylamasına çıkan eleme adayları; Eleme gecesinde adaylar Doğan, Çağrı ve Hayrettin oldu. Oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen Hayrettin'in elenen isim olması ise herkesi şaşkına çevirdi.