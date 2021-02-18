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    • 18.02.2021 18:53
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    Akşam saatlerinde ? Araştırmaları hız kazandı. TV8’in fenomen yarışmasınu yakından takip edenler yarışmacılar hayatlarına dair bilgileri merakla sorguluyor. Ünlüler kadrosunda yer alan ve daha önce oyunculuk deneyimi de bulunan Öykü Çelik en dikkat çeken yarışmacılar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde aynı takımdaki yarışmacı Batuhan ile tartışan , , ? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Öykü Çelik kimdir?

    Öykü Çelik kimdir? Survivor Ünlüler Öykü Çelik nereli, sevgilisi kim, Instagram hesabı ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Her iletişim oyununda sevgilisine seslenen yarışmacının özel hayatına dair bilgiler merak konusu oluyor. Survivor 2021 zorlu parkurlarda mücadelesini sergileyen ve özgüveni ile dikkat çeken Öykü Çelik hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

    ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Öykü Çelik Çakan 13 Temmuz 1987'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında "Selena" dizisinde oynayarak oyunculuğa başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı ''Nuri'' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı ''Benim için Üzülme'' adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı.

    2014 yılında "Ağlatan Dans" adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. 2014 yılında "Yeşil Deniz" adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.

    Öykü Çelik, Film çekimleri için Bursa'ya gittiğinde işadamı Ahmet Murat Çakan ile tanıştı ve 25 gün içinde evlendikten sonra da Bursa'ya yerleşti. 2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı ve daha sonrasında boşandı. Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır. 1987 doğumlu olan Öykü Çelik, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır. Öykü Çelik, 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.

        Filmleri:

        2008 Cin Geçidi Bahar

        2009 Kanımdaki Barut

        2010 Mahpeyker Kösem Sultan

        2013 Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda

        2019 Kapan

        Dizileri:

        2008 Akasya Durağı

        2009 Kasaba

        2010 Gönülçelen

        2011 Nuri

        2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

        2012 Benim için Üzülme

        2014 Ağlatan Dans

        2014 Yeşil Deniz

        2015 Poyraz Karayel

        2015 Darbe

        2016 Hayat Sevince Güzel

        2017 Savaşçı

        2019 Diriliş Ertuğrul

        2020 Şeref Sözü

        İSMAİL BERHAN KİMDİR?

        Survivor Öykü Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi hesabında yayınlayarak İsmail Berhan ile olan ilişkisini duyurdu.

        Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan Emlak sektöründe danışmanlık yapmaktadır. İsmail Berhan hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.
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