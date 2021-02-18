Acun Ilıcalı büyük umutlarla başlamıştı ama sonuç hüsran! Onca şeye rağmen çakıldı akıbeti belli değil ama Exxen... Şu sıralar TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı, darbeyi Exxen'den aldı. Ocak 2021'de hayat geçen ve büyük bir beklenti yaratan Exxen Dijital Platformu ilk etapta hatalarıyla gündeme gelmişti. Yavaş yavaş bunlar yoluna koyulurken bu kez darbe içeriklerden geldi. Öyle ki büyük beklentilerle başlayan o dizi deyim yerindeyse dibi gördü.