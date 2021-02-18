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    • 18.02.2021 12:53
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    oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Güzel oyuncu Komiser karakteriyle Akıncı 8. bölümde...

    'nin sıra dışı konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi ’nın oyuncu kadrosu büyüyor. , Komiser Yardımcısı karakteriyle diziye dahil oldu. Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, 5 yıl ’nde görev yapmış başarılı polis Güneş, dizide ’ın canlandırdığı ’ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak. İşte merakla beklenen Akıncı 8. bölümde yaşanacaklar...

    Güzel oyuncu Akıncı'da...

    Atv'nin sıra dışı konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Akıncı'nın oyuncu kadrosu büyüyor. Hira Koyuncuoğlu, komiser Güneş karakteriyle diziye dahil oldu.

    Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu genişliyor. Diziye genç ve güzel oyuncu Hira Koyuncuoğlu dahil oldu. Hira Koyuncuoğlu'nun Akıncı dizisindeki rolü Komiser Yardımcısı Güneş Erden olacak.

    Polis akademisinden birincilikle mezun olmuş, 5 yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapmış başarılı polis Güneş, dizide Erkan Bektaş'ın canlandırdığı Kemal Müdür'ün en güvendiği ekip arkadaşlarından biri olacak.

    Yücel Komiser'in vefatından sonra emniyetteki oyuncu kadrosu da böylece daha da büyümüş olacak.

    Neşeli, güler yüzlü ve problemleri çözme konusunda analitik bir zekaya sahip olan Komiser Yardımcısı Güneş, kısa zamanda Kemal ve ekibiyle pek çok olayın aydınlanmasında önemli bir rol oynayacak.

        AKINCI'DA BU HAFTA...

        Akıncı, Profesör Yusuf ve kızı Deniz'in kaçırıldığı yere baskın yapar. Köşeye sıkışan Köksal ve adamları Akıncı'yla amansız bir mücadeleye girişir. Cevdet, Yusuf ve kızı için ölüm emrini verirken hiç hesaba katmadığı bir sürprizle karşılaşır.

        Cüneyt ise Nergis'in ihanetine karşılık harekete geçer. Nergis'in gizlediği tüm belge ve dosyaları ulaşabilmek için özel arama izniyle stüdyoya gelir. Nergis'i köşeye sıkıştırmaya çalışan Cüneyt'in karşısına Fatih çıkar. Cüneyt ve Nergis arasında oklar iyice gerilir.

        Emniyetin operasyonuna karşılık vermek isteyen teröristlerin ele geçirdiği hastanede yaşanan olayda ise Akıncı ve Terörle Şube Müdürü Kemal Günay çatışmanın tam ortasında karşı karşıya...
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        Haberler Televizyon Akıncı oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Güzel oyuncu Komiser Güneş Erden karakteriyle Akıncı 8. bölümde...