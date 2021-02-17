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    • 18.02.2021 00:43
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    Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz! 'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

    ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan dizisinin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. "Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz!" başlığıyla yayınlanan fragman birçok kişi tarafından beğenildi.


    ATV ekranlarında yayınlanan, çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

    Başrolünde Burak Özçivit'in olduğu dizinin 47. yeni bölüm fragmanı "Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz!" başlığıyla yayınlandı. Fragman dizinin izleyicisinden tamn not aldı.

    Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.

    OSMAN BEY'E TAPDUK EMRE'DEN HEDİYE GELDİ
    Şeyh Edebalı, Osman Bey'e Yunus Emre'nin dizeleriyle seslendi. Şeyh Edebalı'nın dönüşü obada büyük sevinç yaratırken, Osman Bey ve Şeyh Edebalı'nın sohbeti dizinin hayranları tarafından övgüye boğuldu.

    Obaya döndüğünde Şeyh Edebalı'yla buluşan Osman Bey, hasbıhal etmek üzere şeyhi ile otağında bir araya geldi. Edebalı'dan İslam dünyasındaki durum hakkında bilgi alan Osman Bey, "Erzurum yaylalarından Halep çöllerine akıttığımız kan artık görklü bir devlet ister şeyhim" diyerek adım adım ilerlettiği devlet kurma planını şeyhine açtı. Şeyh Edebalı'nın cevabı ise "İster oğul! Dahi alemi islamın, alemi Türkün beklediğidir! Adalet üzere bir cihan devleti! Göğsünden filizlenen görklü çınar gibi, gölgesine cümle cihan mazlumunun sığınacağı bir devlet" oldu.

    Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e bir de hediyesi vardı. Anadolu erenlerinin desteğini müjdeleyen ve Tapduk Emre'nin misafiri olma şerefine eriştiğini anlatan Şeyh Edebalı, "Nallıhan-ı Karahisar'a varıp yüzünü görmek nasip oldu! Beylik haberini dahi kendisinden işittim. Beyime bir hediye göndermiştir. Sana dervişi Emrem Yunus'un bir mısrasını hediye gönderdi" diyerek şu sözleri söyledi: "Erenler nefesidir devletimiz anınla fitneden olduk münezzeh!"

    Bu kutlu hediye karşısında yüzü aydınlanan Osman Bey ise "Geldiniz içimizi ısıttınız, aklımızı ışıttınız şeyhim. İnşallah Türk'ün ve İslamın yeni devletinin harcını, erenlerin nefesi ile karacağız" Şeyh Edebalı'yı sözleriyle selamladı.

        TARGUN'UN ÖLÜMÜ BALA HATUN'UN ELİNDEN OLDU

        Emrindeki Kuman askerleri ile Kayı Obası'nı basarak Türk kağanlarının emanetleri ve esirlerle birlikte kaçan Targun, kendi sonunu hazırladı.

        Kuman obasının başına geçtikten sonra Nikola ile ittifaka girip Osman Bey'e savaş açan Targun, Kayı Obası baskınında başı çekerek kutsal emanetleri ele geçirmiş ve Bala Hatun, Gonca Hatun, Hazal Hatun ve Dündar Bey'i esir alarak obadan kaçmayı başarmıştı.

        Bala Hatun'u ortadan kaldırmayı kafasına koyan Targun izini kaybettirdikten sonra ilk fırsatta infazı gerçekleştirmek istedi. Kılıcını çekerek Bala Hatun'a "Beyine bir varis, bir oğul veremiyorsan yaşamanın da bir anlamı yok değil mi" diyen Targun, ellerinin bağlı olduğunu düşündüğü Bala Hatun'un sürpriz hamlesi ise neye uğradığını şaşırdı.

        Osman Bey'in Targun'un yanına yerleştirdiği Göktuğ, Bala Hatun'un iplerini kesmiş ve ona bir hançer vermişti. Bala Hatun, düşmanının şaşkınlığından faydalanarak Targun'u alt etti ve "Nankörlüğün sonu ölümdür" diyerek son sözü söyledi.

        Liderlerinin öldürüldüğü gören Kuman askerleri Bala Hatun'a doğru saldırıya geçerken, karşılarına Göktuğ çıktı. Göktuğ, Bala Hatun'u canı pahasına savunurken, Osman Bey ve Malhun Hatun alplerle birlikte yetişip ikiliyi kurtarmayı başardı.

            KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

            "Yalnız değilsin Osman Bey!''

            TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYOR

            Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

            MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR

            Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

            NİKOLA'NIN YENİ PLANI NE OLACAK?

            Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?

                Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
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                Haberler Televizyon Kefere nerede başını gösterirse orada ezeceğiz! Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı