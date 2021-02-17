



Kovalamaca sonucunda Osman Bey, Çömlekçi'yi ele geçirdi ve canını bağışmalasını isteyen haine "Bu kadar kolay canını almak sana armağan olur!! İmdi bana kime köpeklik edersin, kimler yularını tutar, tek tek söyleyeceksin" dedi.

Çömlekçi İdris "Söyleyeceğim. Hainlik peşinde koşanlar en yakınında Osman Bey" dedi ama gelen bir ok ensesine saplanarak Çömlekçi'nin sözlerini tamamlamasına engel oldu. Oku atan ise ihanetinin ortaya çıkmasından korkan Dündar Bey'den başkası değildi!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.



Obaya döndüğünde Şeyh Edebali'yle buluşan Osman Bey, hasbıhal etmek üzere şeyhi ile otağında bir araya geldi.