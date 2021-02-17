Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 18.02.2021 00:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 00:25
    ABONE OL

    , Çömlekçi’nin ihanetini böyle ortaya çıkardı! 'da geceye damga vuran sahne...

    ’ın heyecanla takip edilen 46’ncı bölümünde, ’nın ajanları ile iş tutarak ve ’in tuzağa düşürülmesini sağlayan Çömlekçi İdris, ihanetinin ortaya çıkmasının ardından gizemli eller tarafından ortadan kaldırıldı. İşte Kuruluş Osman dizisinde geceye damga vuran o anlar...

    Çömlekçinin ihaneti!


    Bamsı Bey'i kullanarak Osman Bey'i Nikola'nın tuzağına çeken ve Papa'nın ajanlarına Türk kağanlarının emanetlerinin bilgisini veren Çömlekçi İdris, son olarak Nikola'ya Osman Bey'in Tekfur Yorgo ile buluştuğunun bilgisini verdi.

    İhanetten şüphelenen Osman Bey, peşine Gencebey'i takarak Çömlekçi'nin hareketlerinden ve Nikola ile görüşmesinden haberdar oldu. Çömlekçi'yi ele geçirmek için Söğüt'e giden Osman Bey, burada hainin izini buldu ama Osman Bey'in peşinde olduğunu fark eden İdris kaçmaya başladı.



    Kovalamaca sonucunda Osman Bey, Çömlekçi'yi ele geçirdi ve canını bağışmalasını isteyen haine "Bu kadar kolay canını almak sana armağan olur!! İmdi bana kime köpeklik edersin, kimler yularını tutar, tek tek söyleyeceksin" dedi.

    Çömlekçi İdris "Söyleyeceğim. Hainlik peşinde koşanlar en yakınında Osman Bey" dedi ama gelen bir ok ensesine saplanarak Çömlekçi'nin sözlerini tamamlamasına engel oldu. Oku atan ise ihanetinin ortaya çıkmasından korkan Dündar Bey'den başkası değildi!

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.


    Obaya döndüğünde Şeyh Edebali'yle buluşan Osman Bey, hasbıhal etmek üzere şeyhi ile otağında bir araya geldi.




    Edebalı'dan İslam dünyasındaki durum hakkında bilgi alan Osman Bey, "Erzurum yaylalarından Halep çöllerine akıttığımız kan artık görklü bir devlet ister şeyhim" diyerek adım adım ilerlettiği devlet kurma planını şeyhine açtı. Şeyh Edebali'nin cevabı ise "İster oğul! Dahi alemi islamın, alemi Türkün beklediğidir! Adalet üzere bir cihan devleti! Göğsünden filizlenen görklü çınar gibi, gölgesine cümle cihan mazlumunun sığınacağı bir devlet" oldu.



        Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e bir de hediyesi vardı. Anadolu erenlerinin desteğini müjdeleyen ve Tapduk Emre'nin misafiri olma şerefine eriştiğini anlatan Şeyh Edebali, "Nallıhan-ı Karahisar'a varıp yüzünü görmek nasip oldu! Beylik haberini dahi kendisinden işittim. Beyime bir hediye göndermiştir. Sana dervişi Emrem Yunus'un bir mısrasını hediye gönderdi" diyerek şu sözleri söyledi: "Erenler nefesidir devletimiz anınla fitneden olduk münezzeh!"



        Bu kutlu hediye karşısında yüzü aydınlanan Osman Bey ise "Geldiniz içimizi ısıttınız, aklımızı ışıttınız şeyhim. İnşallah Türk'ün ve İslamın yeni devletinin harcını, erenlerin nefesi ile karacağız" Şeyh Edebali'yi sözleriyle selamladı.

        Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Osman Bey, Çömlekçi’nin ihanetini böyle ortaya çıkardı! Kuruluş Osman'da geceye damga vuran sahne...