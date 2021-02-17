Bamsı Bey'i kullanarak Osman Bey'i Nikola'nın tuzağına çeken ve Papa'nın ajanlarına Türk kağanlarının emanetlerinin bilgisini veren Çömlekçi İdris, son olarak Nikola'ya Osman Bey'in Tekfur Yorgo ile buluştuğunun bilgisini verdi.
İhanetten şüphelenen Osman Bey, peşine Gencebey'i takarak Çömlekçi'nin hareketlerinden ve Nikola ile görüşmesinden haberdar oldu. Çömlekçi'yi ele geçirmek için Söğüt'e giden Osman Bey, burada hainin izini buldu ama Osman Bey'in peşinde olduğunu fark eden İdris kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucunda Osman Bey, Çömlekçi'yi ele geçirdi ve canını bağışmalasını isteyen haine "Bu kadar kolay canını almak sana armağan olur!! İmdi bana kime köpeklik edersin, kimler yularını tutar, tek tek söyleyeceksin" dedi.
Çömlekçi İdris "Söyleyeceğim. Hainlik peşinde koşanlar en yakınında Osman Bey" dedi ama gelen bir ok ensesine saplanarak Çömlekçi'nin sözlerini tamamlamasına engel oldu. Oku atan ise ihanetinin ortaya çıkmasından korkan Dündar Bey'den başkası değildi!
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Obaya döndüğünde Şeyh Edebali'yle buluşan Osman Bey, hasbıhal etmek üzere şeyhi ile otağında bir araya geldi.
Edebalı'dan İslam dünyasındaki durum hakkında bilgi alan Osman Bey, "Erzurum yaylalarından Halep çöllerine akıttığımız kan artık görklü bir devlet ister şeyhim" diyerek adım adım ilerlettiği devlet kurma planını şeyhine açtı. Şeyh Edebali'nin cevabı ise "İster oğul! Dahi alemi islamın, alemi Türkün beklediğidir! Adalet üzere bir cihan devleti! Göğsünden filizlenen görklü çınar gibi, gölgesine cümle cihan mazlumunun sığınacağı bir devlet" oldu.