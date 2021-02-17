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    • 17.02.2021 23:16
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    dizisinde Edebalı, ’e ’nin dizeleriyle seslendi

    ’ın heyecanla takip edilen 46’ncı bölümünde, Edebalı’nın dönüşü obada büyük sevinç yaşatırken, ve Şeyh Edebalı’nın sohbeti dizinin hayranları tarafından övgüye boğuldu. İşte Kuruluş Osman dizisinde geceye damga vuran o anlar...

    Şeyh Edebalı, Yunus Emre’nin dizeleriyle seslendi

    Obaya döndüğünde Edebalı'yla buluşan , hasbıhal etmek üzere şeyhi ile otağında bir araya geldi. Edebalı'dan dünyasındaki durum hakkında bilgi alan Osman Bey, " yaylalarından çöllerine akıttığımız kan artık görklü bir devlet ister şeyhim" diyerek adım adım ilerlettiği devlet kurma planını şeyhine açtı. Şeyh Edebalı'nın cevabı ise "İster oğul! Dahi alemi islamın, alemi Türkün beklediğidir! üzere bir cihan devleti! Göğsünden filizlenen görklü çınar gibi, gölgesine cümle cihan mazlumunun sığınacağı bir devlet" oldu.

    Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e bir de hediyesi vardı. erenlerinin desteğini müjdeleyen ve 'nin misafiri olma şerefine eriştiğini anlatan Şeyh Edebalı, "Nallıhan-ı Karahisar'a varıp yüzünü görmek nasip oldu! Beylik haberini dahi kendisinden işittim. Beyime bir hediye göndermiştir. Sana dervişi 'un bir mısrasını hediye gönderdi" diyerek şu sözleri söyledi: "Erenler nefesidir devletimiz anınla fitneden olduk münezzeh!"

    Bu kutlu hediye karşısında yüzü aydınlanan Osman Bey ise "Geldiniz içimizi ısıttınız, aklımızı ışıttınız şeyhim. İnşallah Türk'ün ve İslamın yeni devletinin harcını, erenlerin nefesi ile karacağız" Şeyh Edebalı'yı sözleriyle selamladı.

    Yapımcılığını 'ın; genel yönetmenliğini 'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle 'in üstlendiği ''ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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