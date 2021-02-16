Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor SMS sıralaması! Survivor kim gitti?

Son olarak sembol oyununu gerçekleştiren takımlardan iki isim hem sembolü hem de ödülü kazanmıştı. Gönüllülerden Poyraz, ünlülerden de Gonca sembolü aldı. Poyraz beraberinde; Reşat, Hanzade ve Yunus Emre'yi mercimekli köfte ödülüne götürürken, Gonca ise Merve, Melis ve İlayda'yı seçti.

Salı akşamki bölümde ise aileleri ve arkadaşlarından herhangi bir haber almak için ünlüler ve gönüllüler iletişim oyununa çıktı. Yarışmanın ödülü ise bir arkadaşla WhatsApp yazışması oldu.