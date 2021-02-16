Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor SMS sıralaması! Survivor kim gitti?

16 Şubat Survivor kim elendi? Survivor SMS sıralaması yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Survivor'da her hafta SMS sıralamalarına göre bir yarışmacı adadan eleniyor ve Türkiye'ye dönüyor. Ekranların uzun soluklu yarışma programında bu haftaki eleme adayları arasında Çağrı ve Doğan bulunuyordu. Peki, 16 Şubat Survivor kim elendi? Survivor kim gitti? İşte Survivor SMS sıralaması!
SURVIVOR KİM ELENDİ? (16 ŞUBAT)
Survivor SMS sıralamasına göre birinci olan isim Batuhan oldu. Batuhan'ın söylediği isim Hayrettin oldu.
Survivor'a bu hafta veda eden isim Hayrettin oldu.
16 ŞUBAT SURVIVOR İLETİŞİM OYUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021'de iki takım yarışmacıları iletişim ödülü için rekabet ediyor. Yarışmacılar için tüm oyunların ve ödüllerin en kritiği olan iletişim ödülü mücadelesi nefesleri kesti. Ünlülerde 9. sayı Doğan ile geldi. 16 Şubat iletişim oyununu ise Ayşe'ye karşı Merve alarak ünlüler takımının kazanmasına vesile oldu.
Son olarak sembol oyununu gerçekleştiren takımlardan iki isim hem sembolü hem de ödülü kazanmıştı. Gönüllülerden Poyraz, ünlülerden de Gonca sembolü aldı. Poyraz beraberinde; Reşat, Hanzade ve Yunus Emre'yi mercimekli köfte ödülüne götürürken, Gonca ise Merve, Melis ve İlayda'yı seçti.
Salı akşamki bölümde ise aileleri ve arkadaşlarından herhangi bir haber almak için ünlüler ve gönüllüler iletişim oyununa çıktı. Yarışmanın ödülü ise bir arkadaşla WhatsApp yazışması oldu.