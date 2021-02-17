Atv ekranlarında her Çarşamba yayınlanan ve milyonların takip ettiği Kuruluş Osman dizisinin 46. bölümünde heyecanlandıran bir geşilme yaşandı. Nikola ve askerleri tarafından köşeye sıkıştırılan Osman Bey'e Malhun Hatun destek verdi. Nikola'nın tuzağı bozuldu.