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    • 17.02.2021 22:12
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    ekranlarında yayınlanan 'da heyecanlandıran gelişme: destek verdi yendi...

    ekranlarında her Çarşamba yayınlanan ve milyonların takip ettiği dizisinin 46. bölümünde heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. ve askerleri tarafından köşeye sıkıştırılan 'e destek verdi. Nikola'nın tuzağı bozuldu. İşte Atv'de heyecanla takip edilen Kuruluş Osman 46. bölümde yaşananlar ve Osman Bey ile hun Hatun arasındaki o yardımlaşma...

    Malhun Hatun destek verdi Osman Bey yendi

    Atv ekranlarında her Çarşamba yayınlanan ve milyonların takip ettiği Kuruluş Osman dizisinin 46. bölümünde heyecanlandıran bir geşilme yaşandı. Nikola ve askerleri tarafından köşeye sıkıştırılan Osman Bey'e Malhun Hatun destek verdi. Nikola'nın tuzağı bozuldu.

    "YALNIZ DEĞİLSİN OSMAN BEY"


    Nikola'nın tuzağına düşen Bamsı Bey'i kurtarmak için adeta kendini feda ederek Nikola'nın kurduğu pusunun ortasına dalan Osman Bey, sayıca üstün Bizans kuvvetlerine karşı ölümüne bir mücadele verirken; Malhun Hatun ve alplerinin yetişmesiyle dengeler değişti.

        Malhun Hatun "Yalnız değilsin Osman Bey" diyerek seslendiği Kayı Beyi'nin yardımına koşarken, kılıç ve yaydaki maharetini göstererek savaşçı yönünü de gözler önüne serdi.

        Osman Bey'i ele geçirdiğini düşünen Nikola, işlerin tersine döndüğünü anlayınca kaçmaya başladı.

        MALHUN HATUN'DAN OSMAN BEY'E BEYAZ MENDİL


            Osman Bey, Nikola'nın peşine düşerken, Malhun Hatun da onları izledi. Nikola, askerlerini ölüme yollayıp feda ederek kaçmayı başardı.

            Malhun Hatun, beyaz bir mendille Osman Bey'in kan içinde kalan yüzünü sildi, Osman Bey "Kirlendi" diyerek itiraz edecek oldu ki "Soyu şerefli Ertuğrul Gazi oğlu Osman'ın kanı ile mi…" sözleri karşısında donup kaldı.

            MALHUN HATUN VE OSMAN BEY YOLA KOYULDU


                Osman Bey "Adın nedir Hatun? Kimlerdensin?" diye sorunca Malhun Hatun "Kızıl Bey oğlu, Umur Bey'in kızı Malhun Hatun'um! Uçlara gaza etmeye geldik. Beni size elçi gönderdi! Nasipte böyle karşılaşmak var imiş" diyerek kimliğini açıkladı.

                Nikola'nın söylediklerinden obanın tehlikede olduğunu öğrenen Osman Bey, derhal yola çıkarken; Malhun Hatun ve alpleri de onlarla birlikte Kayı Obası'nın yolunu tuttu.

                Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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                Haberler Televizyon ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da heyecanlandıran gelişme: Malhun Hatun destek verdi Osman Bey yendi...