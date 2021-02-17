Atv ekranlarında her Çarşamba yayınlanan ve milyonların takip ettiği Kuruluş Osman dizisinin 46. bölümünde heyecanlandıran bir geşilme yaşandı. Nikola ve askerleri tarafından köşeye sıkıştırılan Osman Bey'e Malhun Hatun destek verdi. Nikola'nın tuzağı bozuldu.
"YALNIZ DEĞİLSİN OSMAN BEY"
Nikola'nın tuzağına düşen Bamsı Bey'i kurtarmak için adeta kendini feda ederek Nikola'nın kurduğu pusunun ortasına dalan Osman Bey, sayıca üstün Bizans kuvvetlerine karşı ölümüne bir mücadele verirken; Malhun Hatun ve alplerinin yetişmesiyle dengeler değişti.