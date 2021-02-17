Caner Kurtaran kimdir? Caner Kurtaran kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. ATV'de Salı akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) güçlü oyuncu kadrosuna bir yenisi daha eklendi. İshak karakterine hayat verecek olan Caner Kurtaran hakkında bilgiler merak konusu oldu. İşte ayrıntılar…