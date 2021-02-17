Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gözdesinden yer göğü inletecek yeni dizi geldi! Şimdiden taş üstünde taş bırakmadı... Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkan "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi Özbekistan'da yayımlanmaya başladı. Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularını mağlup eden Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan Mendirman Celaleddin dizisi, özellikle Özbek izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Mendirman Celaleddin dizisinin konusu nedir? Mendirman Celaleddin ne zaman?
Türk dizi sektöründeki üstün muvaffakiyetiyle ''kilometre taşı'' olarak nitelendirilen ve namını sınır ötesine taşıyan Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin efsane yapımcısı Mehmet Bozdağ uluslar arası tarihi projesiyle göz dolduruyor.
Türk dünyasının şimdiye dek hazırlanan en hacimli yapımı olduğu açıklanan 'Mendirman Celaleddin'in yönetmenlik koltuğunda Nurgisha Almurad otururken, genel yönetmenliğini ise Metin Günay üstleniyor.. Bununla birlikte gerek proje tasarımınında gerekse yapımında Kuruluş Osman & Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ yer alırken, görüntü yönetmenliği görevini Efe Kubilay ve son olarak sanat yönetmenliğini de İran Azerbeycanı'ndan Reza Himmeti devralıyor.