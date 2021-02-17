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    • 17.02.2021 14:56
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    ve gözdesinden yeri göğü inletecek yeni dizi geldi! Şimdiden taş üstünde taş bırakmadı

    ve gibi reytinglerin zirvesinden inmeyen dizilerin yapımcısı 'dan, aynı kalitede yeni bir dizi daha geldi. Hem proje hem de yapımında Mehmet Bozdağ'ın yer aldığı, Türk-Özbek ortak projesi olan  "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi 'da yayımlanmaya başladı. Dünyanın seçkin ülkelerinden yayınlanan dizi 'nin son lideri 'ın hayatını anlatıyor. Türk-Özbek ortak yapımı diziye Özbek izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Peki Mendirman Celaleddin Türkiye'de ne zaman yayınlanacak? Mendirman Celaleddin dizisinin konusu nedir? İşte detaylar...

    Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gözdesinden yer göğü inletecek yeni dizi!

    Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gözdesinden yer göğü inletecek yeni dizi geldi! Şimdiden taş üstünde taş bırakmadı... Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın kaleminden çıkan "Mendirman Celaleddin (Ben Celaleddin'im)" adlı dizi Özbekistan'da yayımlanmaya başladı. Yenilmez hükümdar Cengiz Han'ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularını mağlup eden Celalettin Harzemşah'ın hayatını anlatan Mendirman Celaleddin dizisi, özellikle Özbek izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Mendirman Celaleddin dizisinin konusu nedir? Mendirman Celaleddin ne zaman?

    Türk dizi sektöründeki üstün muvaffakiyetiyle ''kilometre taşı'' olarak nitelendirilen ve namını sınır ötesine taşıyan Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin efsane yapımcısı Mehmet Bozdağ uluslar arası tarihi projesiyle göz dolduruyor.

    Türk dünyasının şimdiye dek hazırlanan en hacimli yapımı olduğu açıklanan 'Mendirman Celaleddin'in yönetmenlik koltuğunda Nurgisha Almurad otururken, genel yönetmenliğini ise Metin Günay üstleniyor.. Bununla birlikte gerek proje tasarımınında gerekse yapımında Kuruluş Osman & Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ yer alırken, görüntü yönetmenliği görevini Efe Kubilay ve son olarak sanat yönetmenliğini de İran Azerbeycanı'ndan Reza Himmeti devralıyor.

        Özbekistan'ın Milliy TV kanalında ilk bölümü yayımlanan ve Harzemşahlar Devleti'nin son lideri Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Türk-Özbek ortak yapımı diziye Özbek izleyiciler büyük ilgi gösterdi.

        MENDİRMAN CELALEDDİN'DE TÜRK DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ!

        Türkiye, Özbekistan ve Türk dünyasının tanınmış oyuncularının yer aldığı dizinin başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi. Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

        MENDİRMAN CELALEDDİN KONUSU NEDİR?

        Harzemşah Devleti'nin Sultanı Alaeddin Muhammed'in büyük şehzadesi Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan yapımda, Celaleddin'in sultan babası ve babaannesi Türkan Hatun arasındaki nüfuz mücadelesi ve kimliğini gizleyerek girdiği Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın ülkesini ele geçirmeyi planlaması konu ediliyor.

            MENDİRMAN CELALEDDİN NEREDE ÇEKİLİYOR?

            Dizinin aksiyon ve savaş sahnelerinin çekimleri Aksaray Ihlara ve Nevşehir'deki Kapodokya Vadileri'nde çekildi.

            Dönemin Ürgenç kenti; çarşısı, hanları, evleri ve sokaklarıyla 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Sultan Aleaddin Sarayı ise 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare açık alan olmak üzere 10 bin metrekarelik bir alanda, taht odası, sultan odaları, haremlik, saray girişi ve avlusu dahil olmak üzere inşa edildi. Ayrıca 5 bin metrekarelik bir alanda 50 çadırlık Cengizhan obası kuruldu.

            MENDIRMAN CELALEDDİN OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

            Emre KIVILCIM (Celaleddin), Yulduz RADJABOVA (Kutlu Bike), Jovahir ZAKKROV (Cengizhan), Rano SHODİYEVA (AyÇiçek), Rayxon ULESANOVA (Mihri Cihan), Tohir SAİDOV (Nizamülmülk), Cemal HÜNAL (Behram), Sezgin ERDEMİR (Timur Melik), Akbarhoja RASULOV (Uzlagşah), Kaan YALÇIN (Sultan Aleaddin), Ferhat Yılmaz (Şemseddin), Jamsid SAGATOV (Cebe), Ali KHAN (Cuci), Feruza NORMATOVA (Şirin Hatun), Akmal MİRZO (Subutay), Johangir ABDULMALİKOV (Kılıç), Yaxyo POLATOV
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