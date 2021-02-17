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    • 17.02.2021 18:01
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    • 17.02.2021 18:01
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    kimdir? , , ?

    Gündemde en çok araştırılan sorular arasında kimdir? Yer alıyor. ATV’de Salı akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın (EDHO) güçlü kadrosuna Bahtiyar Engin de eklendi. Daha önce Kuruluş Osman dizisinde de başarılı rol alan ismin hayatına dair bilgiler merak edilerek gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. , , ? İşte ayrıntılar…

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    Bahtiyar Engin kimdir?

    Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden en fazla sorgulanan bilgilerden biri oldu. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Kadroya eklenen Bahtiyar Engin Kontrgerilla'yı yöneten, Amerika'nın emrindeki adamlardan birine hayat verecek. İşte hakkındaki bilgiler…

    BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?

    Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 Ordu doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1983 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.

    FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

    Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm)
    Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)
    Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015

    The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron'un seslendirmesi) – 2015[1]
    Ulan İstanbul – Vahid Akça – (Konuk Oyuncu) – 2014
    Pek Yakında – Efektçi Ali – 2014
    Kurtlar Vadisi Pusu Adsız – 2014
    Aşk Oyunu – 2014
    Karınca Kapanı – 2014
    Galip Derviş – Plakçı (Konuk Oyuncu) – 2013
    Ben Onu Çok Sevdim – Mükerrem Sarol – 2013
    Yalan Dünya – 2012
    Keşanlı Ali Destanı – 2012
    Crysis Warhead – 2009
    Orada – 2009
    Benim Annem Bir Melek – 2008
    Kollama-2008
    Kabadayı-2007
    Göbek Bağı – 2007
    Semum – 2007
    Avrupa Yakası (dizi) – 2006
    Hokkabaz- 2006
    Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç – 2006
    İnşaat – 2003
    Vizontele Tuuba – 2003
    Ölümsüz Aşk – 2003
    Dar Alanda Kısa Paslaşmalar – 2000
    Üzgünüm Leyla – 2000
    Parça Pinçik – 2000
    Bizim Çocuklar – 2000
    Yılan Hikayesi – 1999
    Laleli'de Bir Azize – 1998
    Tatlı Kaçıklar – 1996
    Çiçek Taksi – 1995
    Şaban Askerde – 1993
    Teleflaş – 1992
    İz Peşinde – 1989
    Hanım – 1988

        ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

        Bezirgan : İstanbul Halk Tiyatrosu
        Yolcu : İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Doğumgünü Partisi : Harold Pinter – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Alevli Günler : Irmak Bahçeci – İstanbul Halk Tiyatrosu
        Gagarin Sokağı : Gregory Burke – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel García Márquez – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Size Öyle Geliyorsa Öyledir : – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Can Tarlası : Kemal Kocatürk – İstanbul Halk Tiyatrosu
        Danton'un Ölümü : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Barut Fıçısı : Dejan Dukovski – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Schweyk İkinci Dünya Savaşında : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Kedi İle Palyaço
        Woyzeck : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Romeo İle Juliette : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Evliya Çelebi
        Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Ne Hepsi Ne Hiçbiri
        Oidipus & Oidipus Kolonosta : İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Pencere
        Sahibinin Sesi (Yön.Yard)
        Monserrat
        Kara Komplo
        Büğülü Göl
        Altı Derece Uzak
        Gölgenin Canı
        Theope : Coşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        Mavi Masal
        Barışa Şans Verin


        Roz.&Guil. Ödüller : Tom Stoppard – Tiyatro Odası
        Cennetlik Kaynana
        Ah Şu Gençler : Turgut Özakman
        Bebek Uykusu
        Kasabamız
        Hamlet : William Shakespeare
        Üç Kızkardeş : Anton Çehov
        Yalancı
        Barış
        Keloğlan
        Para
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        Haberler Televizyon Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldı?