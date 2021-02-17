BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?

Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 Ordu doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1983 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ:

Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm)

Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)

Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015