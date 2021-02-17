Bahtiyar Engin kimdir? Bahtiyar Engin kaç yaşında, nereli, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden en fazla sorgulanan bilgilerden biri oldu. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Kadroya eklenen Bahtiyar Engin Kontrgerilla'yı yöneten, Amerika'nın emrindeki adamlardan birine hayat verecek. İşte hakkındaki bilgiler…
BAHTİYAR ENGİN KİMDİR?
Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 Ordu doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur. 1983 yılında Ordu Lisesi'nden mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı. 2006/2007 yıllarında İstanbul Halk Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulundu. Sanatçı, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Ayrıca Crysis ve Crysis Warhead da Çavuş Sykesi(Psycho) Türkçe seslendirmiştir.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ:
Jet Sosyete (2018) – Zeki (13. bölüm)
Hayati ve Diğerleri 2017-2018 (1-6.Bölüm Final)
Ali Baba ve Yedi Cüceler – 2015
The Avengers 2:Age Of Ultron -(Ultron'un seslendirmesi) – 2015[1]
Ulan İstanbul – Vahid Akça – (Konuk Oyuncu) – 2014
Pek Yakında – Efektçi Ali – 2014
Kurtlar Vadisi Pusu Adsız – 2014
Aşk Oyunu – 2014
Karınca Kapanı – 2014
Galip Derviş – Plakçı (Konuk Oyuncu) – 2013
Ben Onu Çok Sevdim – Mükerrem Sarol – 2013
Yalan Dünya – 2012
Keşanlı Ali Destanı – 2012
Crysis Warhead – 2009
Orada – 2009
Benim Annem Bir Melek – 2008
Kollama-2008
Kabadayı-2007
Göbek Bağı – 2007
Semum – 2007
Avrupa Yakası (dizi) – 2006
Hokkabaz- 2006
Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç – 2006
İnşaat – 2003
Vizontele Tuuba – 2003
Ölümsüz Aşk – 2003
Dar Alanda Kısa Paslaşmalar – 2000
Üzgünüm Leyla – 2000
Parça Pinçik – 2000
Bizim Çocuklar – 2000
Yılan Hikayesi – 1999
Laleli'de Bir Azize – 1998
Tatlı Kaçıklar – 1996
Çiçek Taksi – 1995
Şaban Askerde – 1993
Teleflaş – 1992
İz Peşinde – 1989
Hanım – 1988