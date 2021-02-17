ATV ekranlarında çarşamba günlerinin efsanesi haline gelen Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Diziye Malhun Hatun karakteriyle Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oluyor. Seyirciler ise bu tarihi karakter hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Osman Bey eşleri ve çocukları kimlerdir? Malhun Hatun'un tarihteki yeri nedir? Osman Bey kaç kez evlendi? İşte merak edilenler...
MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?
Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.
Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir.
Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.
BALA HATUN KİMDİR?
Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.