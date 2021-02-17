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    • 17.02.2021 18:35
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    ve çocukları kimlerdir? Malhun Hatun'un tarihteki yeri nedir? Osman Bey kaç kez evlendi?

    ve çocukları kimlerdir sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından araştırılıyor. Tarihte önemli şahsiyetlerden birisi olan Malhun Hatun dizinin hikayesine dahil oluyor. Dizide bu tarihi karakteri ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy canlandıracak. İzleyiciler bu nedenle tarihte yer alan bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, Malhun Hatun'un tarihteki yeri nedir? Osman Bey kaç kez evlendi? İşte detaylar...

    Malhun Hatun'un tarihteki yeri nedir?

    ATV ekranlarında çarşamba günlerinin efsanesi haline gelen Kuruluş Osman'da bu akşam heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Diziye Malhun Hatun karakteriyle Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oluyor. Seyirciler ise bu tarihi karakter hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Osman Bey eşleri ve çocukları kimlerdir? Malhun Hatun'un tarihteki yeri nedir? Osman Bey kaç kez evlendi? İşte merak edilenler...

    MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

    Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.

    Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir.

    Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

    BALA HATUN KİMDİR?

    Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlilik yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

        Erkek çocukları

        Orhan Bey (1281 - 1362)
        Çoban Bey (1283 - 1337)
        Pazarlı Bey (1285 - 1311)
        Alâeddin Paşa (1280[30] - 1331)
        Hamid Bey (1288 - 1329)
        Melik Bey (1290 - 1366)

        YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

        Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986'da İzmir'de doğdu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti.

        Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırdı.

            KURULUŞ OSMAN 46. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

            "Yalnız değilsin Osman Bey!''

            TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYOR

            Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

            MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR

            Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

            NİKOLA'NIN YENİ PLANI NE OLACAK?

            Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?

            Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
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            Haberler Televizyon Osman Bey eşleri ve çocukları kimlerdir? Malhun Hatun'un tarihteki yeri nedir? Osman Bey kaç kez evlendi?