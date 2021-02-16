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    • 16.02.2021 12:25
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    ? Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u kaç yaşında, ?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında ? Sorusu yer alıyor. ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’a katılan ve Malhun Hatun’u canlandıran ’un hayatına dair bilgiler merak konusu oldu ve sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Peki Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u , ? Tarihte en çok merak edilen karakterlerden biri olan Malhun Hatun ve onu canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.

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    Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

    Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. ATV'de Çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu katıldı ve Malhun Hatun'a hayat verecek. Malhun Hatun rolünü üstlenen Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

    Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

    YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

    2019- | Şampiyon | Dr. Suna

    2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya

    2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak

    2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine

    2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra

    2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay

    2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu

        2009 | Bahar Dalları | Bahar Ziyadegil

        2008-2009 | Kayıp Prenses | Defne

        2008 | Miras | İrem

        2008 | Gazi | Leyla/Aslı

        2007 | Yersiz Yurtsuz | Hazal Şanoğulları

        2006 | Ah İstanbul | Ahu

        2006 | Yağmurdan Sonra | Işık Karuzo

        2005 | Aşk Oyunu | Gülşen/Ayşen

        MALHUN HATUN KİMDİR?

        Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

        Mal Hatun'un babası olarak zikredilen Ömer Bey'in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği'nin kurucusu Umur/Ömer Bey'dir

        Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.
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        Haberler Televizyon Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?