Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. ATV'de Çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncu katıldı ve Malhun Hatun'a hayat verecek. Malhun Hatun rolünü üstlenen Yıldız Çağrı Atiksoy'un hayatı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2019- | Şampiyon | Dr. Suna
2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya
2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak
2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine
2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra
2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay
2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu