Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 16.02.2021 10:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.02.2021 10:53
    ABONE OL

    ? ’a konuk olan , ?

    Sabah kuşağını yakından takip eden izleyiciler ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Hafta içi her gün Star TV’de ekrana gelen fenomen programda birbirinden değerli konuklar yer alıyor. Bugünkü konuklardan biri ise uzun yıllar sonra ekrana çıkan ünlü türkücü Seher Dilovan oldu. Oğlu ile birlikte katılan sevilen türkücü heyecanlandırdı, izleyiciler hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki ’a konuk olan , ?

    takvim.com.tr
    Seher Dilovan kimdir?

    Seher Dilovan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Seher Dilovan kaç yaşında, oğlu kim? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağı izleyicilerinin yakından takip ettiği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yine müzik ziyafeti vardı ve izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Türk halk müziği sanatçısı Seher Dilovan türküler seslendirdi, işte hayatına dair merak edilenler…

    SEHER DİLOVAN KİMDİR?

    Seher Dilovan,4 Mart 1971, Ankara doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı. Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.

    ALBÜMLERİ:

    Ayvacı (1992)Vur Eller Oynasın (1994)Seher Yeli (1995)Sabret Gönül (1996)Türkülerle Yeniden (1997)Seni Bulana Kadar (2002)Cemre (2005)Yıkılası Karlı Dağlar (2008)Gülümse (2011)Seher Vakti (2014)Seyyah (2017)

    SEHER DİLOVAN'IN OĞLU ALAN DERE KİMDİR?

    Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, 2002 doğumlu ve İsviçre'de yaşamaktadır. İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds kentinde doğdu. 6 yaşına kadar İsviçre'de yaşayan Dere,İsviçre Cenevre Catalyse Müzik Okulu'nda şan eğitimi aldı.

        SEHER DİLOVAN OY HAVAR ŞARKI SÖZLERİ

        Söyleyen dilim sustu
        Mızrabım tele küstü
        Can bedenden mapustu oy havar
        Ben sana sözümdeyim sende kaldı yüreğim
        Son gülüşündeyi oy havar

        Sazım mapus sözüm mapus
        Uykularda gözüm mapus oy havar
        Sağım yalan solum yalan
        Bir mapusluk elde kalan oy havar
        Yerimde olda sen dayan oy havar
        Gülüm uyuma uyan bak yine gitti gardiyan

        Dilimde yarım türkü
        Elimde kırık bir saz
        Sende yargısız infaz
        Belki kendim gelirim
        Belki haberim gelir
        Ya gün ya can tükenir oy havar
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Televizyon Seher Dilovan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’a konuk olan Seher Dilovan kaç yaşında, oğlu kim?