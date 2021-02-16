Seher Dilovan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Seher Dilovan kaç yaşında, oğlu kim? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağı izleyicilerinin yakından takip ettiği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yine müzik ziyafeti vardı ve izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Türk halk müziği sanatçısı Seher Dilovan türküler seslendirdi, işte hayatına dair merak edilenler…
SEHER DİLOVAN KİMDİR?
Seher Dilovan,4 Mart 1971, Ankara doğumlu, Türk halk müziği sanatçısı. Tunceli asıllı bir ailenin iki kızından biri olarak Ankara'da dünyaya gelen Seher Dilovan, altı ay süreyle Ankara Radyosu Gençlik Korosu'nda stajyer olarak yer aldı. Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitiren Seher Dilovan, ilk albümü "Ayvacı"yı 1992 yılında çıkardı. Daha sonra sırasıyla "Vur Eller Oynasın", "Seher Yeli", "Sabret Gönül" ve "Türkülerle Yeniden" adlı albümlerini çıkardı. Seher Dilovan son çalışmasını Prestij Müzik etiketiyle piyasaya sürdü.
ALBÜMLERİ:
Ayvacı (1992)Vur Eller Oynasın (1994)Seher Yeli (1995)Sabret Gönül (1996)Türkülerle Yeniden (1997)Seni Bulana Kadar (2002)Cemre (2005)Yıkılası Karlı Dağlar (2008)Gülümse (2011)Seher Vakti (2014)Seyyah (2017)
SEHER DİLOVAN'IN OĞLU ALAN DERE KİMDİR?
Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere, 2002 doğumlu ve İsviçre'de yaşamaktadır. İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds kentinde doğdu. 6 yaşına kadar İsviçre'de yaşayan Dere,İsviçre Cenevre Catalyse Müzik Okulu'nda şan eğitimi aldı.