Seher Dilovan kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Seher Dilovan kaç yaşında, oğlu kim? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılmaya başlandı. Gündüz kuşağı izleyicilerinin yakından takip ettiği Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yine müzik ziyafeti vardı ve izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Türk halk müziği sanatçısı Seher Dilovan türküler seslendirdi, işte hayatına dair merak edilenler…