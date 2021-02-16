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    • 16.02.2021 13:25
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    İtiraf videosu ’in karanlık geçmişini ortaya çıkardı! 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    İtiraf videosu ’in karanlık geçmişini ortaya çıkardı! Yapımını ‘’TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ve ’ın üstlendiği, başrollerini ve Alina Boz’un paylaştığı 'nın bu hafta Atv’de yayınlanan 6. bölümünde nefesler tutuldu. ’un annesinin herşeyi itiraf ettiği kayda ulaşan Maraşlı, videoyu Mahur’a izletecek mi? Şaşırtan gelişmelerin yaşandığı Maraşlı son bölüm sonrası izleyiciler Maraşlı 7. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki, Maraşlı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Atv'nin oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizisi Maraşlı'da yaşananlar...

    İtiraf videosu karanlık geçmişi ortaya çıkardı!

    Yayınlanan bölümüyle sosyal medyada yine gündem olan dizide, Maraşlı'nın altıncı bölüm etiketi #DoğruYoldasın bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

    #DoğruYoldasın ikinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

    Heyecan yüklü sahneleriyle bölümün ardından Maraşlı 7. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı. Maraşlı ve Savaş arasında başlayan büyük savaşın etkileri yeni bölümde ekrana gelecek. "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de Atv'de…

        TÜREL HOLDİNG'İN YENİ SAHİBİ SAVAŞ OLDU!

        Dizinin şoke eden gelişmelerinden biri de Savaş'ın Ozan'ı kullanarak Türel Holding'e ortak olması oldu. Türel Holding'te Savaş'ın söz sahibi olması ilerleyen bölümlerde dengelerin değişeceğinin sinyalini verdi.

        SAVAŞ BAŞLADI!

        Maraşlı'nın hain saldırıda vurulan kızının faillerinin peşinde olduğunu öğrenen Savaş, dizinin final sahnesinde en acımasız adımını attı. Maraşlı, Mahur ve Zeliş'in katıldığı kermesi adamlarıyla basan Savaş, Zeliş'in kabusu oldu.

        Bölümde ayrıca Savaş'ın öğrendiği bilgileri gizli kapılar ardından kime aktardığı büyük merak konusu oldu.
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