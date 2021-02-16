SAVAŞ BAŞLADI!

Maraşlı'nın hain saldırıda vurulan kızının faillerinin peşinde olduğunu öğrenen Savaş, dizinin final sahnesinde en acımasız adımını attı. Maraşlı, Mahur ve Zeliş'in katıldığı kermesi adamlarıyla basan Savaş, Zeliş'in kabusu oldu.

Bölümde ayrıca Savaş'ın öğrendiği bilgileri gizli kapılar ardından kime aktardığı büyük merak konusu oldu.