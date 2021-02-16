Yayınlanan bölümüyle sosyal medyada yine gündem olan dizide, Maraşlı'nın altıncı bölüm etiketi #DoğruYoldasın bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
#DoğruYoldasın ikinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
Heyecan yüklü sahneleriyle bölümün ardından Maraşlı 7. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı. Maraşlı ve Savaş arasında başlayan büyük savaşın etkileri yeni bölümde ekrana gelecek. "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de Atv'de…