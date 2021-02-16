2000 yılında Mehmet Ali Erbil ile Euro 2000 şampiyonası için milli takıma yazdığı "Bir Gol Daha" şarkısını seslendirdi. 2000 yılında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" adlı sinema filminde Erkan Can, Müjde Ar, Savaş Dinçel, Şahnaz Çakıralp, Sezai Aydın, Uğur Polat, Bülent İnal birlikte başrol oynadı.

2000 yılında Aşkın Nur Yengi ile "Peşindeyim" şarkısında düet yaptı. Rafet El Roman 2000 yılında "RER Müzik" adlı müzik yapım şirketi kurdu.

Rafet El Roman, 2002 yılında "Asayiş Berkemal" filminde; Yıldız Kaplan,Dursun Ali Sarıoğlu, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Ferdi Akarnur,İsrafil Köse ile rol aldı.

2005 yılında "Kalbimin Sultanı" adlı 7. albümünü, 10.Sanat Yılı şerefine müzik severlerin beğenisine sundu, albüm ilk çıktığı hafta büyük bir satış grafiği yakalayarak, listelerin bir numarası oldu. Müyap yılın en çok satan albümü ödülü Altın Kelebek, Popsav yılın en başarılı pop sanatçısı ödüllerini aldı.

2007 yılında "Senin Uğruna" filminde Birce Akalay, Ceren Hindistan, Özge Ulusoy, Tuğba Melis Türk ile birlikte rol aldı.

Rafet El Roman, 1996 yılı Miss Turkey Güzeli Tuğba Altıntop ile 1996 yılında evlendi. 2003 yılında boşandı. Su El Nur (d.2000) ve Şevval Nur (d.2003) adında iki kızı vardır.

Rafet El Roman'ın 2003 yılından beri 7 yıllık eski kız arkadaşı Yeşim Eryıldırım'dan Edvan (d.2010) adında bir oğlu vardır.

Rafet El Roman, 16 Temmuz 2014 tarihinde Ceren Kaplakarslan ile evlendi.