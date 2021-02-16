Tuğba Altıntop kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tuğba Altıntop kaç yaşında, son hali, sevgilisi var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden binlerce kişi tarafından merakla sorgulananlar arasında yer alıyor. Rafet El Roman ile olaylı boşanmaları ile bir döneme damgasını vuran isim samimi açıklamalarıyla yeniden gündem konusu oldu. Tuğba Altıntop'un hayatına dair merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?
Tuğba Altıntop 15 Aralık 1976 doğumlu. Adana'da dünyaya gelen eğitimine lisede son vererek, grafikerlik alanına yöneldi. Ancak Tuğba Altıntop'un hayatı Miss Turkey yarışması ile değişti. İki erkek kardeşi bulunan Tuğba Altıntop, 1996 yılında Rafeat El Roman ile hayatını birleştirme kararı aldı. El Roman ile Tuğba Altıntop'un evliliği 7 yıl sürdü. Çift 2003 yılında sancılı bir şekilde boşandı. Altıntop ve El Roman'ın Su El Nur ve Şevval Nur isimli iki kız çocuğu var.
Tuğba Altıntop, 2011 yılında pop müzik şarkıcısı Levent Dörter ile birlikte oldu.
2004 - Fırtına Hayatlar (Ayşe)(TV Dizisi)
2004 - Bizim Karakol (İsmet) (TV Dizisi)
1995 - Zampara Seyfettin (Çiğdem) (TV Filmi)
RAFET EL ROMAN KİMDİR?
Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 tarihinde Edirne, Havsa'da doğmuştur. Asıl adı Rafet Yaşdut'dur. Bir abisi vardır. 1970 yılında anne babası Almanya'ya işçi olarak giderken Rafet'i Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesine bıraktılar. İlkokul birinci sınıfı bu köyde okuduktan sonra Almanya'ya Darmstadt kentine annesinin yanına aldılar. Bundan sonraki öğrenimini orada Almanya'da havalandırma ve kalorifer tesisatçısı eğitimi alarak tamamladı. Almanya'da şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra haftada üç kez İtalyan restoranlarında garsonluk yaptı. Almanya'da bir şarkı yarışmasına girmeden evvel İspanyatatilinden dönen bir arkadaşı ona El Romano isimli İspanyol bir halk kahramanından söz ediyor. Buradan esinlenerek soyadını "El Roman" olarak kullanmaya başlıyor, ancak 4 yıllık uğraşmadan sonra Almanya'da iken mahkeme kararı ile soyadını "El Roman" olarak değiştirdi.
1984 yılında 16 yaşında ilk söz ve bestelerini yazmaya başladı. 1985 yılında 17 yaşındayken Midnight Entertaintment film şirketine figuran olarak başvurdu ve çalışmaya başladı. 1988 yılında ilk sahne çalışmalarına başladı. 1992 yılında Saarlaendischer Rundfunk Radio Kurumu tarafından Almanya'da "Yılın En İyi Yeteneği" seçildi. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Avard - Medya Sanat Ödülü aldı.1995'de Türkiye'ye gelerek "Gençliğin Gözyaşı" adlı ilk solo albümünü çıkardı.
1999 yılında yönetmen ve senaristliğini Sinan Çetin'in yaptığı "Propaganda" adlı filmde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Ali Sunal, birlikte başrol oynadı.