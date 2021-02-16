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    • 16.02.2021 10:31
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    yıldız isme yaradı ile çoktan el sıkıştı! 'den Sadakatsiz'e her şeyi tepetaklak eden transfer

    Oyuncu kadrosunda , , , , , gibi isimleri buluşturan, ekranların yayınlanan Sadakatsiz, sezonun en iyi işlerinden biri olarak göze çarpıyor. İzleyici hem oyunculara hem de senaryoya ısınınca başarı kaçınılmaz bir hal aldı. Doctor Foster adlı diziden uyarlanan Sadakatsiz'e geçtiğimiz günlerde Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem veda etmişti. Şimdilerde ise yuva yıkan Derin'i canlandıran Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddialar arasında. Ayrılık hakkında kesin bir açıklama yok ancak Sadakatsiz izleyicileri yakın zamanda bomba bir transferle tanışacak. 'dan, Sadakatsiz'e gerçekleşen bu transfer senaryonun akıbetini tepetaklak edecek gibi.

    Survivor'dan Sadakatsiz'e her şeyi tepetaklak eden transfer

    Survivor yıldız isme yaradı Kanal D ile çoktan el sıkıştı! Survivor 2021'den Sadakatsiz'e her şeyi tepetaklak eden transfer... Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı, bir ihanet hikayesi etrafında şekillenen Sadakatsiz, bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Çekimleri Tekirdağ'da yapılan dizinin izleyicileri yeni bölümleri sabırsızlıkla beklerken veda eden isimlerin yanı sıra yeni isimlerle de tanışacak. Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in senaryo gereği diziden ayrılacağı iddia edilirken bir yandan da bomba bir transfer haberi ortaya çıktı. Bu transfer dengeleri çok değiştirecek.

    Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi sezonun en iyi yapımları arasında yerini aldı. Seyirci, hem senaryoya hem de oyunculuklara bayılınca çarşamba akşamlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

    Sevilen diziye son zamanlarda ise birbirinden ünlü isimler katıldı. Melis Sezen'in senaryo gereği diziden ayrılacağı ise olay yarattı. Bu konu henüz kesinliğe kavuşmamışken yeni bir bomba patladı.

        Sadakatsiz'e taze bir kan geliyor. Hem de Survivor'dan. Bu bomba transfer iddiası çok geçmeden kulaktan kulağa yayıldı.

        Anlaşılan o ki Survivor'dan gelecek bu transfer, Sadakatsiz'deki dengeleri yeni baştan kuracak.

        Survivor'dan sakatlığı nedeniyle diskalifiye olmak zorunda kalan Cemal Hünal, Sadakatsiz dizisinin kadrosuna katıldı.

            Hünal, başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer aldığı dizide, Sinan rolüne hayat verecek. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde dahil olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

            SURVIVOR'DAN NEDEN DİSKALİFİYE OLMUŞTU?

            Performansı ile Survivor 2021'e damga vuran Cemal Hünal, fiziksel durumu nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Doktor Metin Kuş'un değerlendirmesi sonucu adadan ayrılan Hünal hakkında açıklamayı Acun Ilıcalı şu sözlerle yapmıştı: "Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı. O nedenle Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor."

            CEMAL HÜNAL KİMDİR?

            Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye'de doğmuştur.

            Çocukluğu Maçka'da, dedesinin yaptığı ve kendi adını verdiği bir apartmanda geçti, Cemal Hünal Apartmanı'nda. Kerem adında bir erkek kardeşi var. Babası eki sanayicilerden Atilla Hünal'dır. Annesinin adı Vicki Hünal.

            İstanbul'da Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından 17 yaşındayken 1993 yılında İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Ardından Los Angeles Ucla Extension'da, Santa Monica Collage'da ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Üniversite hayatı boyunca da mutfaklarda çalıştı. Bulaşıkçılık, aşçılık, barmenlik yaptı. En son Los Angeles'da senaryo analistliği yaptı.

                2007 yılında "Ulak" filmi ile başladığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen "Issız Adam" filmiyle tanındı. 2007, 2009 yılları arasında Antakya'da çekilen "Asi" dizisinde oynadı. Antakya'da atları köpekleri olan bir köy evi var.

                Nişantaşı'nda "Zazie"adında İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında "Port Sedef" adıyla bir beach club tarzında işletmesi var.

                Daha önce Los Angelesyaşındayken evlenip 2004 yılında 28 yaşındayken de boşanmış .

                Cemal Hünal, Lale Cangal ile 18 Eylül 2011 tarihinde evlendi.
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                Haberler Televizyon Survivor yıldız isme yaradı Kanal D ile çoktan el sıkıştı! Survivor 2021'den Sadakatsiz'e her şeyi tepetaklak eden transfer