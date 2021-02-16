Survivor yıldız isme yaradı Kanal D ile çoktan el sıkıştı! Survivor 2021'den Sadakatsiz'e her şeyi tepetaklak eden transfer... Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen'in başrolünde yer aldığı, bir ihanet hikayesi etrafında şekillenen Sadakatsiz, bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu. Çekimleri Tekirdağ'da yapılan dizinin izleyicileri yeni bölümleri sabırsızlıkla beklerken veda eden isimlerin yanı sıra yeni isimlerle de tanışacak. Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in senaryo gereği diziden ayrılacağı iddia edilirken bir yandan da bomba bir transfer haberi ortaya çıktı. Bu transfer dengeleri çok değiştirecek.
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisi sezonun en iyi yapımları arasında yerini aldı. Seyirci, hem senaryoya hem de oyunculuklara bayılınca çarşamba akşamlarının en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.
Sevilen diziye son zamanlarda ise birbirinden ünlü isimler katıldı. Melis Sezen'in senaryo gereği diziden ayrılacağı ise olay yarattı. Bu konu henüz kesinliğe kavuşmamışken yeni bir bomba patladı.