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    • 16.02.2021 20:57
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    öldü mü? EDHO Alparslan diziden ayrıldı mı?

    öldü mü? Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin sevilen karakterlerinden olan Alparslan’ın ölüp ölmediği merak ediliyor. Dizinin takipçileri EDHO Alparslan diziden ayrıldı mı sorusunun cevabını araştırıyor. Dizinin 182. bölüm fragmanındaki sahnede Alparslan’ın vurulduğu görülüyordu. Bu nedenle sorusu gündem oldu.

    takvim.com.tr
    EDHO Alparslan öldü mü? EDHO Alparslan diziden ayrıldı mı?

    EDHO Alparslan diziden ayrıldı mı? EDHO Alparslan öldü mü? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizide bu hafta izleyenleri şok eden gelişmeler yaşanacak. Alparslan'ın vurulması sonrası dizinin takipçileri EDHO Alparslan öldü mü sorusuna yanıt arıyor. EDHO Alparslan diziden ayrıldı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor.

    EDHO ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ?

    Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin ölüp ölmediği bu akşam yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

    EDHO'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

    Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.

        İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

        Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.
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