EDHO Alparslan öldü mü? EDHO Alparslan diziden ayrıldı mı?

EDHO Alparslan diziden ayrıldı mı? EDHO Alparslan öldü mü? ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizide bu hafta izleyenleri şok eden gelişmeler yaşanacak. Alparslan'ın vurulması sonrası dizinin takipçileri EDHO Alparslan öldü mü sorusuna yanıt arıyor. EDHO Alparslan diziden ayrıldı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor.
EDHO ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ?
Yunus Emre Yıldırımer'in altı sezondur başarılı bir şekilde hayat verdiği Alpaslan Çakırbeyli karakterinin ölüp ölmediği bu akşam yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.
EDHO'DA BU HAFTA NELER OLACAK?
Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.