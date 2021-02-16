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    • 16.02.2021 12:58
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    • 16.02.2021 12:58
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    ? Yaprak Dökümü'nün yıldızı Eşkıya'da! kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta yaşanacak gelişmeler heyecanı arşa çıkaracak. Sezon başından bu yana pek çok ünlü ismi kadrosuna dahil eden diziye yeni bir isim daha katılıyor. Yaprak Dökümü dizisinde Şevket karakteriyle hafızalarda yer edinen dizinin kadrosuna İshak karakteriyle dahil oldu. Peki, ? , kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    Yaprak Dökümü'nün yıldızı EDHO'da!

    EDHO İshak kimdir sorusu Eşkıya Dünyaya Hükmüdar Olmaz'ın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Diziye bu sezon pek çok ünlü isim dahil oldu. Bu akşam EDHO'ya Yaprak Dökümü'nden Şevket olarak tanıdığımız ünlü oyuncu Caner Kurtaran dahil oluyor. Peki, Caner Kurtaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

    CANER KURTARAN KİMDİR?

    Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisedeyken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra teyzesinin vasıtasıyla amatör bir tiyatro grubuyla tanıştı.

    İşte hayatına dair bilgiler;

    İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasını ardından, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarında okumaya başladıktan sonra birinci sınıfı bitirince kaydını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne aldırıp buradan mezun olmuştur.

    Mezun olduktan sonra Caner Kurtaran, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki yıl sözleşmeli olarak çalıştı.

        2005 yılında "Kırık Kanatlar" adlı dizide Özge Özberk, Cansel Elçin, Mehmet Ali Nuroğlu, Begüm Birgören, Saygın Soysal, Şemsi İnkaya, Türkü Hazer,Sermiyan Midyat başrollerde oynarken, Caner Kurtaran Öğretmen Mehmet karakterini canlandırmıştır.

        2006 - 2007 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan ve Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel,Bedia Ener, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk, Necip Memili gibi oyuncuların rol aldığı "Yaprak Dökümü" adlı dizide Şevket karakterini canlandırdı.

        2015 yılında yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı "Bir Deniz Hikayesi" adlı dizide Semih karakterini canlandırırken Emir Berke Zincidi, Begüm Birgören, Emre Kızılırmak ile birlikte rol aldı.

            FİLMLERİ VE DİZİLERİ

            2015 - Bir Deniz Hikayesi (Semih) (TV Dizisi)
            2015 - Acil Servis (doktor cenk) (TV Dizisi)
            2014 - Çırağan Baskını (Ali Suavi) (TV Dizisi)
            2013 - Huzur Sokağı (TV Dizisi)
            2012 - 2013 - Böyle Bitmesin (TV Dizisi)
            2012 - Araf Zamanı (Barış) (TV Dizisi)
            2011 - Sırat (Ahmet Sancaktar) (TV Dizisi)
            2011 - Gün Akşam Oldu (Kaan) (TV Dizisi)
            2010 - 2011 - Aşk ve Ceza (Mehmet) (TV Dizisi)
            2006 - 2007 - Yaprak Dökümü (Şevket Tekin) (TV Dizisi)
            2005 - Kırık Kanatlar (Öğretmen Mehmet) (TV Dizisi)
            2005 - Kurtlar Vadisi Irak (Sağdıç Ebu Ali ) (Sinema Filmi)
            2005 - Güz Yangını (TV Dizisi)
            2003 - Kasabanın İncisi (TV Dizisi)
            2000 - Yılan Hikayesi (79. Bölüm) (Kapkaççı) (TV Dizisi)
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