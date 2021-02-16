EDHO İshak kimdir sorusu Eşkıya Dünyaya Hükmüdar Olmaz'ın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Diziye bu sezon pek çok ünlü isim dahil oldu. Bu akşam EDHO'ya Yaprak Dökümü'nden Şevket olarak tanıdığımız ünlü oyuncu Caner Kurtaran dahil oluyor. Peki, Caner Kurtaran kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

CANER KURTARAN KİMDİR?

Caner Kurtaran, 26 Ekim 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lisedeyken tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Liseyi bitirdikten sonra teyzesinin vasıtasıyla amatör bir tiyatro grubuyla tanıştı.

İşte hayatına dair bilgiler;