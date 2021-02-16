EDHO Alpaslan öldü mü sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde peş peşe yaşanan şoklar izleyicileri ekran başına kilitledi. Ceylan'ın Fuat tarafından kaçırılması ve son olarak İshak'ın adamının Alpaslan'ı otelde vurulması heyecan yarattı. Şimdi seyirciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan ve Alpaslan karakterlerinin diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, EDHO Ceylan ve Alparslan öldü mü? Sanem Çelik ve Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrıldı mı? İşte flaş iddialar...

EDHO CEYLAN VE ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

EDHO Ceylan ve Alpaslan öldü mü sorusunun yanıtı bu akşam netlik kazanacak. Dizinin Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ile Ceylan'ı Sanem Çelik'in diziden ayrıldığına dair ATV'den bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle iddialar gerçeği yansıtmıyor.