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    • 16.02.2021 23:50
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    • 16.02.2021 23:50
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    ? Flaş iddialar... Eşkıya dizisinden ayrılıyor mu?

    ATV ekranlarında salı akşamları bir efsane haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmelerle heyecan iyice artacak. Alpaslan karakterine hayat veren ile Ceylan karakterini canlandıran 'in diziye veda edip etmeyeceği merak konusu olmaya başladı. İki oyuncunun da diziden ayrıldığı iddia edildi. Peki, ? Yunus Emre Yıldırımer Eşkıya dizisinden ayrılıyor mu? İşte merak edilenler...

    EDHO Alpaslan öldü mü?

    EDHO Alpaslan öldü mü sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Son bölümde peş peşe yaşanan şoklar izleyicileri ekran başına kilitledi. Ceylan'ın Fuat tarafından kaçırılması ve son olarak İshak'ın adamının Alpaslan'ı otelde vurulması heyecan yarattı. Şimdi seyirciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan ve Alpaslan karakterlerinin diziye veda edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, EDHO Ceylan ve Alparslan öldü mü? Sanem Çelik ve Yunus Emre Yıldırımer diziden ayrıldı mı? İşte flaş iddialar...

    EDHO CEYLAN VE ALPASLAN ÖLDÜ MÜ?

    EDHO Ceylan ve Alpaslan öldü mü sorusunun yanıtı bu akşam netlik kazanacak. Dizinin Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer ile Ceylan'ı Sanem Çelik'in diziden ayrıldığına dair ATV'den bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle iddialar gerçeği yansıtmıyor.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

    HIZIR FUAT'IN PEŞİNE DÜŞER

    Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

        YAMAN'IN PLANLARI

        Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.

        FUAT ÖLÜYOR

        Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortadan kaldırır.

        İDRİS'İN İNTİKAM PLANI

        İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Korkmaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

        İLYAS GİTMEK İSTİYOR

        Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

        HIZIR, FETHİ'NİN PEŞİNDE

        Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar.

            FETHİ NE YAPACAK?

            Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister.

            ALPASLAN ÖLÜMLE BURUN BURUNA

            Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.
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            Haberler Televizyon EDHO Alpaslan öldü mü? Flaş iddialar... Yunus Emre Yıldırımer Eşkıya dizisinden ayrılıyor mu?