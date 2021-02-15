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    • 15.02.2021 22:30
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    Kuruluş Osman'da yeni bölüm fragmanını sallayan detay! Malhun Hatun’un gelişi dengeleri değiştiriyor...

    Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında çarpıcı bir detay da yer aldı. Dizinin 46’ncı bölümünde , obadan kaçırılan ’u kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun’da ilk kez izleyici karşısına çıkacak. işte o detaylar...

    Malhun Hatun’un gelişi dengeleri değiştiriyor

    Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanında çarpıcı bir detay da yer aldı.

    TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYOR
    Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur. Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.

    MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR
    Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.

        NİKOLA'NIN YENİ PLANI NE OLACAK?
        Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak? Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?

        Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

        YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
        Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. TRT 1'de yayınlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini de canlandırmıştır.

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