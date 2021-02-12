ATV ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Akıncı dizisi bu hafta 7. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı son bölüm izleme linki...

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AKINCI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok"

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar.