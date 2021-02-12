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    • 12.02.2021 18:10
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    ! infazın arkasındaki kişinin peşine düşüyor

    seçeneği dizinin sıkı takipçileri tarafından akşam saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşüyor. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde buluyor. İşte Akıncı 7. bölüm canlı izle seçeneği...

    Akıncı 7. bölüm canlı izle!

    ATV ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Akıncı dizisi bu hafta 7. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı son bölüm izleme linki...

    AKINCI 7. BÖLÜMÜ ATV CANLI YAYIN İLE İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AKINCI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Senin hayatında hiç heyecan hiç macera yok"

    Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar.

    Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır. Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır.

    Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır. Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.

        GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

        Akıncı'yı kovalarken kaza yapan Kemal hastanede yaşam mücadelesi verirken gizlediği gerçekler açığa çıkar. Köksal, Lukas'ı ele geçirecekken ortaya çıkan Cüneyt dengeleri bozar. Köksal yakalandığını düşünürken geçmişine dair beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

        Nergis, Cüneyt'in şüpheli hareketlerini görüntülerken elindeki bilgileri emniyetle paylaşma konusunda kararsızdır. Lukas meselesinin çözülmesi Cevdet'i rahatlatırken, Nergis de babasının gerçek yüzüyle tanışır.

        Nergis'in elindeki görüntüleri almak isteyen Cüneyt bir plan yapar ama beklemediği sorunlarla karşılaşır. Cüneyt'in planı Nergis ve Fatih'in yakınlaşmasına sebep olur. Birlikte ülke gündemine bomba gibi düşen bir haberin ihbarına giderler.
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