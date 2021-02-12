TV8'in hafta içi gündüz kuşağında en çok takip edilen yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda'da yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Programda bugün kimin yarışmaya veda edeceği merak edilirken gözler aynı zamanda haftanın birinci olan ismine çevrildi. Haftalık puanlara göre en düşük ve en yüksek olan yarışmacılar da bugün açıklanıyor. İzleyiciler bu haftanın finalde yarışmada neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? 12 Şubat Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte merak edilenler...

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?