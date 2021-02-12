Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 12.02.2021 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2021 17:34
    ABONE OL

    ? hangi yarışmacı oldu? İşte sonuçlar...

    sorusu hakkında özellikle şu saatlerde araştırmalar artış gösterdi. Hafta içi her gün TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan yarışma programında yaşanan gelişmeler heyecanla takip ediliyor. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in yer aldığı Doya Doya Moda'da bugün eleme ve birincilik heyecanı ardı ardına yaşanıyor. Programı kaçıranlar ise elenen ismi öğrenmek istiyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? hangi yarışmacı oldu? İşte sonuçlar...

    Doya Doya Moda kim elendi?

    TV8'in hafta içi gündüz kuşağında en çok takip edilen yarışmalarından biri olan Doya Doya Moda'da yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Programda bugün kimin yarışmaya veda edeceği merak edilirken gözler aynı zamanda haftanın birinci olan ismine çevrildi. Haftalık puanlara göre en düşük ve en yüksek olan yarışmacılar da bugün açıklanıyor. İzleyiciler bu haftanın finalde yarışmada neler olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? 12 Şubat Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte merak edilenler...

    DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    96 puanla Ceren haftanın birincisi oldu. Erkekler arasında ise Adnan'ın 109 puanla birinci olduğu açıklandı.

    Fatma ve Emre bu hafta Doya Doya Moda'dan elenen isimler oldu.

    11 ŞUBAT PERŞEMBE PUAN DURUMU

    Fatma: 6
    Ceren: 13
    Özde: 10

    Birben: 13
    Rabia: 8
    Tuğçe: 19

        Batıcan:18
        Arif: 17
        Emre: 11
        Mehmet: 13
        Adnan: 17
        Ali Nail: 12

        10 ŞUBAT ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

        Günün en yüksek puanını alan kız yarışmacı Özde olurken, erkeklerden ise Ali Nail oldu. Yarın için ekstra 500 TL bütçe kazandılar.

        YENİ ÖDÜL SİSTEMİ

        Günün en şık kız ve erkekler her gün ödül alacak. Kızlar en şık kızı, erkekler en şık erkeği seçecek. Eşit sayı çıkarsa kızlar için erkeklere, erkekler için ise kızlardan isim istenecek. Yarışmacılara verilen zarflara isimler yazılacak. Programın sonunda ödül söylenecek.

            DOYA DOYA MODA TUĞÇE KİMDİR?

            Doya Doya Moda Tuğçe 29 yaşındadır ve aslen Sivaslıdır. Mersin'de doğan ve büyüyen Tuğçe Erdoğan, yarışmadaki Doya Doya Moda Özde'nin de ilkokul arkadaşıdır. Okan Üniversitesi Sivil Havacılık mezunu olan Tuğçe, yıllarca hosteslik yapmıştır

            Şimdilerde kadın ve erkek giyim üzerine butik işletmektedir. Doya Doya Moda Tuğçe Erdoğan TikTok, Youtube ve İnstagram hesaplarında "erdgntuc" kullanıcı adıyla paylaşım yapmakta ve çok takip edilmektedir. Tuğçe Erdoğan, motor tutkusuyla takipçilerinin dikkatini çekmektedir.

            ADNAN KIZILTAŞ KİMDİR?

            Daha önce Kısmetse Olur programına katılan Adnan Kızıltaş'ın kendi adını taşıyan bir giyim mağazası var. Aslen Karslı olan Adnan Kızıltaş İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. İlk olarak Kısmetse Olur programıyla tanınan ve o dönemde aşk yaşadığı Didem Delen'le birlikteliği çok konuşulan Adnan Kızıltaş, 29 yaşında ve bekar.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Televizyon Doya Doya Moda kim elendi? 12 Şubat Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte sonuçlar...