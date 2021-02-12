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    • 12.02.2021 15:33
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    • 12.02.2021 15:33
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    kim elendi? puan durumu birinci kim?

    12 Şubat puan durumu birinci kim? ? Televizyon ekranlarının sevilen yarışma programlarından olan Gelinim Mutfakta'nın haftalık birincisi belli oluyor. Yarışmada kazanan isim Cuma günleri açıklanıyor. Peki, puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta kim kazandı?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim?

    Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? 12 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta kim kazandı? Haftanın en düşük puan alan yarışmacısı elenirken, en yüksek puan alan kişi ise 5 altın bileziğe sahip olabiliyor.

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

    Gelinim Mutfakta haftanın elenen ismi henüz belli olmadı. Yarışmada elenen isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

    GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM?

    Bu haftanın kazanan ismi henüz açıklanmadı. Programın sonunda kazanan isim duyurulacak.

    GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?

    Yarışmanın son bölümünde puan durumu şu şekildeydi:

    Aysun: 15

    Zeynep: 22

    Ayten: 8

    Damla: 16

        GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Haftanın en düşük puanını alan gelin 67 puan ile Esin oldu ve yarışmaya veda ederken duygusal anlar yaşandı.

        GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

        Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek.

        Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.
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