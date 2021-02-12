Gelinim Mutfakta kim elendi? 12 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim?

Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? 12 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta kim kazandı? Haftanın en düşük puan alan yarışmacısı elenirken, en yüksek puan alan kişi ise 5 altın bileziğe sahip olabiliyor.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta haftanın elenen ismi henüz belli olmadı. Yarışmada elenen isim belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM?
Bu haftanın kazanan ismi henüz açıklanmadı. Programın sonunda kazanan isim duyurulacak.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU NASIL?
Yarışmanın son bölümünde puan durumu şu şekildeydi:
Aysun: 15
Zeynep: 22
Ayten: 8
Damla: 16