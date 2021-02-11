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    • 11.02.2021 14:55
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    17.son bölümde Asya ve Derin karşı karşıya geldi izleyicinin içinin yağları eridi! Kaybettiğin savaş yok Asya

    'nin bu sezon bombası oldu. Başrollerini ve 'un paylaştığı, oyuncu kadrosunda , , , , gibi isimleri bulunduran Sadakatsiz, 17. son bölümüyle yine geceye damgasını vurdu. Sadakatsiz 17. son bölüm adeta Asya için rövanş vaktiydi. İşlerin iyice sarpa sardığı son bölümde Volkan'ın oğlu Ali'ye attığı tokat, Ali'nin annesine geri dönmesi ve Derin-Asya yüzleşmesi geceye damgasını vururken 18. yeni bölüm izleyici tarafından merakla bekleniyor. Öte yandan Sadakatsiz 17. son bölüm  sonrası izleyicinin içinin yağları eridi. İşte son bölümde yaşananlar.

    Asya ve Derin karşı karşıya geldi izleyicinin içinin yağları eridi!

    Sadakatsiz 17.son bölümde Asya ve Derin karşı karşıya geldi izleyicinin içinin yağları eridi! Kaybettiğin savaş yok Asya... Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisi dün akşam 17. bölümüyle ekranlara geldi. Seyirci, Derin ve Asya arasında büyük bir savaş izledi. Derin hırslarının kurbanı olurken Volkan da Derin de gecenin kaybedenleriydi. Asya'nın Derin'i eve çağırıp ona gerçekleri gösterdiği sahne olay oldu. İşte 'Sadakatsiz' son bölümde yaşananlar ve Asya'nın Derin'e meydan okuduğu sahneye yapılan yorumlar…

    Kanal D'nin favori dizisi Sadakatsiz dün akşam yeni bölümüyle yine seyirciyi televizyon ekranlarına kilitledi. Heyecanla beklenen dizinin son bölümü kadar yeni fragmanı da çok konuşuldu. Dün akşam yayımlanan son bölüme ise Asya ve Derin'in savaşı damga vurdu.

    Asya, gerçekleri Derin'e göstermek için onu eve davet etti. Volkan, şimdiye kadar Derin'e hep Asya'ya oğlu Ali için katlandığını söylemişti. Asya ise bunun koca bir yalan olduğunu Derin'e gösterdi. Beraber çekilmiş videoları, Volkan'ın Asya'nın evine gelmesi not bırakması derken Derin, Asya'ya inanmak istemedi.

        Asya ise asıl bombayı Volkan'ın Derin'i Asya'ya benzetme çabalarını ortaya koyarak patlattı. Asya, aynı parfümü kullandıklarını hatta Volkan'ın Asya'ya aldığı sabahlığın aynısını Derin' e de aldığını söyledi.

        Gördükleri ve duydukları karşısında Asya'ya karşı dik duruşunu koruyan Derin, zor zamanlar geçirmeye başladı. Ali'yi evden uzaklaştırmaya çalışsa da bu konuda başarılı olamadı.

        VOLKAN PİŞMAN OLDU

        Asya'nın evinde ağlayan Volkan'ın pişmanlığı dikkat çekerken, Derin'in Ali ile ilgili gerçek düşüncelerinin ortaya çıkması dengeleri tamamen değiştirdi. Sinirleri çok bozuk olan Derin, tüm hırsını Ali'den çıkardı.

            Ali'ye karşı bir anda tavrı değişen Derin, onunla tartışmaya başladı. Sesler yükselince Volkan duruma el attı. Ancak Volkan'ın gelişi bu defa çok sert oldu.

            Derin'le tartışan Ali'nin "Annemi aldattığın için bunlar oldu" sözleri üzerine çılgına dönen Volkan, oğluna tokat attı.

            Ali ise gözyaşları içinde annesi Asya'yı ağlayarak kendisini almasını istedi. Volkan ve Derin'in evine gelen Asya, oğluna kavuştu. Derin'e gitmekten vazgeçtiğini ve oğlunu kendinden kimsenin alamayacağını söyleyen Asya, Ali için savaşacağını da sözlerine ekledi. Asya'nın gösterdiği her kanıta bir bahane bulan Derin'in öfkesini ve üzüntüsünü göstermemek için kendini zor tuttuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

            İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI...

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                SADAKATSİZ 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

                Sadakatsiz'in yeni fragmanında ise Volkan, Asya'nın evine geliyor. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yaparak gözyaşları içinde Derin'le evlendiğinden dolayı pişman olduğunu söylüyor.

                Bununla da yetinmeyen Volkan, Asya'yı öpmeye yelteniyor. Asya'nın Volkan'ın bu davranışlarına nasıl tepkiler vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.
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                Haberler Televizyon Sadakatsiz 17.son bölümde Asya ve Derin karşı karşıya geldi izleyicinin içinin yağları eridi! Kaybettiğin savaş yok Asya