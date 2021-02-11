SADAKATSİZ 18. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz'in yeni fragmanında ise Volkan, Asya'nın evine geliyor. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yaparak gözyaşları içinde Derin'le evlendiğinden dolayı pişman olduğunu söylüyor.

Bununla da yetinmeyen Volkan, Asya'yı öpmeye yelteniyor. Asya'nın Volkan'ın bu davranışlarına nasıl tepkiler vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.