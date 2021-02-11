Sadakatsiz 17.son bölümde Asya ve Derin karşı karşıya geldi izleyicinin içinin yağları eridi! Kaybettiğin savaş yok Asya... Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisi dün akşam 17. bölümüyle ekranlara geldi. Seyirci, Derin ve Asya arasında büyük bir savaş izledi. Derin hırslarının kurbanı olurken Volkan da Derin de gecenin kaybedenleriydi. Asya'nın Derin'i eve çağırıp ona gerçekleri gösterdiği sahne olay oldu. İşte 'Sadakatsiz' son bölümde yaşananlar ve Asya'nın Derin'e meydan okuduğu sahneye yapılan yorumlar…
Kanal D'nin favori dizisi Sadakatsiz dün akşam yeni bölümüyle yine seyirciyi televizyon ekranlarına kilitledi. Heyecanla beklenen dizinin son bölümü kadar yeni fragmanı da çok konuşuldu. Dün akşam yayımlanan son bölüme ise Asya ve Derin'in savaşı damga vurdu.
Asya, gerçekleri Derin'e göstermek için onu eve davet etti. Volkan, şimdiye kadar Derin'e hep Asya'ya oğlu Ali için katlandığını söylemişti. Asya ise bunun koca bir yalan olduğunu Derin'e gösterdi. Beraber çekilmiş videoları, Volkan'ın Asya'nın evine gelmesi not bırakması derken Derin, Asya'ya inanmak istemedi.