DEMET AKALIN NEDEN YOK?

Demet Akalın'ın programda yer almayışı ile ilgili açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını şu sözlerle duyurdu:

"Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" dedi. Alişan, Kurt'un durumunun ise gayet iyi olduğunu belirtti.