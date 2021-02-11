Demet Akalın programda neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Star TV'nin sevilen programında Demet Akalın'ı göremeyen izleyiciler telaşlandı, konuyla ilgili Alişan yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. Peki Demet Akalın neden programda yer almıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…
DEMET AKALIN NEDEN YOK?
Demet Akalın'ın programda yer almayışı ile ilgili açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını şu sözlerle duyurdu:
"Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" dedi. Alişan, Kurt'un durumunun ise gayet iyi olduğunu belirtti.
DEMET AKALIN KİMDİR?
Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.