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    • 11.02.2021 11:01
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    ? programında bugün olacak mı?

    Sabah kuşağını yakından takip eden izleyiciler ? Sorusunun yanıtını merakla araştırmaya başladı. Hafta içi her gün programı yayınlanıyor ve izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Bugünkü bölümde Alişan’ın yalnız olduğunu gören izleyiciler Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün olacak mı? sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Demet Akalın programdan ayrıldı mı, neden yok? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Demet Akalın programda neden yok?

    Demet Akalın programda neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Star TV'nin sevilen programında Demet Akalın'ı göremeyen izleyiciler telaşlandı, konuyla ilgili Alişan yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı. Peki Demet Akalın neden programda yer almıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    DEMET AKALIN NEDEN YOK?

    Demet Akalın'ın programda yer almayışı ile ilgili açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını şu sözlerle duyurdu:

    "Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. 5 gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle. Benim testim de negatif" dedi. Alişan, Kurt'un durumunun ise gayet iyi olduğunu belirtti.

    DEMET AKALIN KİMDİR?

    Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.

        Daha sonra Demet Akalın Aşkın Açamadığı Kapı şarkısıyla Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan Afedersin, Mucize, Toz Pembe ve Hayalet hitlerinin yanı sıra Tecrübe, Çanta, Olacak Olacak, Sabıka, İlahi Adalet ve Ders Olsun şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

        Demet Akalın, Aşkın Açamadığı Kapı şarkısıyla Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazandı

        Albümlerinde yer verdiği 'giderli şarkılarla' müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı.

        2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

        Demet Akalın, 2006'da Oğuz Kayhan'la evlendi ve 3 ay sonra boşandı.2010'da Önder Bekensir'le yaptığı evlilik ise sadece 7 ay sürdü.

        Son olarak Demet Akalın, 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi.
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