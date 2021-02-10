Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir, tarihte var mı? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...

Kuruluş Osman'ın son bölümlerinden dikkat çeken karakterlerden birisi Targun Hatun oluyor. Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayat verdiği Targun Hatun'un bu hafta Bala Hatun'a pusu kurması ve Osman Bey'in bu planı bozması çok konuşuldu. Peki, Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir, tarihte var mı? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Targun Hatun dizide Kuman Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Osman Bey ile evlendiğine dair bir kayıt da bulunmuyor.

İşte detaylı bilgi;