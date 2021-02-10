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    • 10.02.2021 23:01
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    Kuruluş Osman , tarihte var mı? nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...

    ATV ekranlarında Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanan bölümünde 'un, Bala'ya kurduğu tuzak Osman Bey'in son anda yaptığı hamleyle yerle bir oldu. Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam etti. Bala Hatun ve Targun Hatun'un arasındaki cenk heyecanla takip edilirken tarihi detaylar merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman , tarihte var mı? nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...

    Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir, tarihte var mı? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...

    Kuruluş Osman'ın son bölümlerinden dikkat çeken karakterlerden birisi Targun Hatun oluyor. Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayat verdiği Targun Hatun'un bu hafta Bala Hatun'a pusu kurması ve Osman Bey'in bu planı bozması çok konuşuldu. Peki, Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir, tarihte var mı? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

    TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Targun Hatun dizide Kuman Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Osman Bey ile evlendiğine dair bir kayıt da bulunmuyor.

    İşte detaylı bilgi;

    ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

    1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı.

    Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

        KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

        NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI

        Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

        Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

        BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

        Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

            Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

            TUZAĞA DÜŞEN BAMSI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

            Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi?

            Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman Targun Hatun kimdir, tarihte var mı? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...