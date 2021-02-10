Tansel Öngel kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu? Arama motorları üzerinden en çok sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Safiye ve Naci aşkı sona mı erecek, hastalığından dolayı ölerek diziye veda mı edecek? Dizinin izleyenleri merakla başarılı oyuncu hakkındaki bilgileri araştırıyor hem Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasını istemiyor hem de özel hayatına dair bilgileri sıklıkla sorguluyor. İşte Tansel Öngel ile ilgili detaylar…