Tansel Öngel kimdir? Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu? Arama motorları üzerinden en çok sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Safiye ve Naci aşkı sona mı erecek, hastalığından dolayı ölerek diziye veda mı edecek? Dizinin izleyenleri merakla başarılı oyuncu hakkındaki bilgileri araştırıyor hem Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasını istemiyor hem de özel hayatına dair bilgileri sıklıkla sorguluyor. İşte Tansel Öngel ile ilgili detaylar…
MASUMLAR APARTMANI'NIN NACİ'Sİ TANSEL ÖNGEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Masumlar Apartmanı Naci'yi canlandıran Tansel Öngel'in diziden ayrılacağı sık sık gündeme geliyor. Gelen iddialar arasında oyuncunun dizi ile 13. bölümlük bir anlaşması olduğunun altı çiziliyor. Oyuncular ya da dizinin yapımından henüz net bir açıklama gelmedi.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.
Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan
Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert
Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi
Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)
Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın
Elveda Derken (2007) : Kerim