"ACI VE HİSSİZLİK VAR"

Yarışmacılardan Çağrı Atakan, "Nefesine odaklan sen. Sadece nefesine odaklan" diyerek arkadaşını sakinleştirmeye çalışırken, saldırıya uğrayan Sergen ise, "Acı ve hissizlik var şu an yani kırıkken olan hissiyat diyeyim size" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede yarışmacının vatoz saldırısına uğradığını belirtti.