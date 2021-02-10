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    • 10.02.2021 13:34
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    'de herkesin kalbi ağzına geldi ölümle burun buruna! 'Ayağımı hissetmiyorum' dedi düştü bayıldı diskalifiye olacak mı

    TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan  2021, kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği Survivor 2021'de korkutan anlar yaşanmıyor da değil. Pek çok sakatlığın hatta pek çok diskalifiyenin yaşandığı Survivor'da yine yürekleri ağızlara getiren anlar yaşandı. Ünlüler kampında balık avlarken acı içinde kıvranmaya başlayan Sergen, yapılan acil müdahale sonrası hastaneye götürüldü. Vatoz saldırısına uğradığı ortaya çıkan Sergen’in akıbeti merak ediliyor.

    Survivor 2021'de herkesin kalbi ağzına geldi ölümle burun buruna!

    Survivor 2021'de herkesin kalbi ağzına geldi ölümle burun buruna! 'Ayağımı hissetmiyorum' dedi düştü bayıldı diskalifiye olacak mı? Ekranlarda yayınlamasıyla yeniden büyük bir ilgi gören Survivor 2021'de yürekleri ağızlara getiren anlar yaşanıyor. Sakatlıkların damgasını vurduğu 2021'de bu kez vatoz saldırısı şoku yaşandı. Kimse daha neler olduğunu anlamadan yarışmacı acı içinde kendini yerlere attı ve baygınlık geçirdi. İşte Survivor 2021'e damgasını vuran anlar.

    Ocak ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümüne, ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar'ın başına gelen saldırı damga vurdu.

    ACI İÇİNDE BAĞIRMAYA BAŞLADI

    TV8 ekranlarından yayınlanan yarışmada, denizde balık avlandığı sırada acı içinde bağırmaya başlayan Bayar, ekibe korku dolu anlar yaşattı. Çığlıkların üzerine Sergen'in yanına koşan takım arkadaşları, yarışmacıya yardım ederek denizden çıkardı.

        "ACI VE HİSSİZLİK VAR"

        Yarışmacılardan Çağrı Atakan, "Nefesine odaklan sen. Sadece nefesine odaklan" diyerek arkadaşını sakinleştirmeye çalışırken, saldırıya uğrayan Sergen ise, "Acı ve hissizlik var şu an yani kırıkken olan hissiyat diyeyim size" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede yarışmacının vatoz saldırısına uğradığını belirtti.

        İLK MÜDAHALE İŞE YARAMADI

        İlk müdahale sonucu acıları dinmeyen Sergen, "Bu işe yaramıyor" diyerek acı içinde kıvrandı.

        Ekipler, adada yapılan müdahalelerin ardından yarışmacıyı tekneye bindirerek, tedavi için doktorun yanına götürdü. Sergen'in sağlık durumu ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

            SERGEN BAYAR ŞAŞIRTTI

            Ünlüler takımının hızlı yarışmacısı Sergen Bayar'ın da yine Kuaförün Sensin adlı yarışmaya, Özlem Kurt'un asistanı olarak katıldığı ortaya çıkınca sosyal medyada yorumlar patladı.

            SURVIVOR SERGEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

            Survivor Sergen, yarışmaya yedeklerden girdi. Survivor Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir⁬'de doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Survivor Sergen, İstinye Anadolu Lisesi mezunu.

            Tam bir spor düşkünü olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar şöyle; tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bildiğini ifade eden Sergen Bayar, Survivor'da en çok yemek yemeyi özleyeceğini söyledi.
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