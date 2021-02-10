Survivor 2021'de herkesin kalbi ağzına geldi ölümle burun buruna! 'Ayağımı hissetmiyorum' dedi düştü bayıldı diskalifiye olacak mı? Ekranlarda yayınlamasıyla yeniden büyük bir ilgi gören Survivor 2021'de yürekleri ağızlara getiren anlar yaşanıyor. Sakatlıkların damgasını vurduğu 2021'de bu kez vatoz saldırısı şoku yaşandı. Kimse daha neler olduğunu anlamadan yarışmacı acı içinde kendini yerlere attı ve baygınlık geçirdi. İşte Survivor 2021'e damgasını vuran anlar.
Ocak ayında ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümüne, ünlüler takımında yer alan Sergen Bayar'ın başına gelen saldırı damga vurdu.
ACI İÇİNDE BAĞIRMAYA BAŞLADI
TV8 ekranlarından yayınlanan yarışmada, denizde balık avlandığı sırada acı içinde bağırmaya başlayan Bayar, ekibe korku dolu anlar yaşattı. Çığlıkların üzerine Sergen'in yanına koşan takım arkadaşları, yarışmacıya yardım ederek denizden çıkardı.