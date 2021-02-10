Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 10.02.2021 11:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 11:22
    ABONE OL

    biletini çat diye kesti başrol diziden ayrılıyor! 'yi krize sokan Sadakatsiz'de bir dönem kapanıyor

    'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran "'in başrol oyuncusu diziden ayrılıyor" iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Oyuncu kadrosunda , , , , , , gibi isimleri bulunduran Sadakatsiz yolunu tüm hızıyla devam ederken, aslında sadık kalındığı biliniyor. Bu bağlamda dizide şoke eden bir ayrılık yaşanabilir. BBC yapımı olan dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz'de başrol oyuncusunun senaryo gereği diziden ayrılacağı belirtiliyor. Bu ayrılık sonrasında Sadakatsiz'in akıbetinin nasıl olacağı merak konusu. İşte izleyiciyi meraklandıran o ayrılık haberinin detayları.

    Sadakatsiz biletini çat diye kesti başrol diziden ayrılıyor!

    Sadakatsiz biletini çat diye kesti başrol diziden ayrılıyor! Kanal D'yi krize sokan Sadakatsiz'de bir dönem kapanıyor... Kanal D ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz, aldatılan Asya, aldatan Volkan'ın hikayeleri etrafında şekilleniyor. Doctor Foster isimli yabancı bir diziden uyarlama olan Sadakatsiz, yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kanal D'nin "Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncusu diziden ayrılıyor" iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Çok kısa bir süre sonra bir başrol oyuncusunun vedasına tanıklık edebiliriz.

    Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi isimlerin olduğu Kanal D dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümleri büyük heyecanla beklenirken sosyal medyada yayılan ayrılık iddiası ise gündem oldu.

    Yayınlandığı günlerde karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen zirve savaşına kafa kafaya giren dizi her hafta Kanal D'nin reyting listesinde yüzünü güldürmeye devam ediyor. Burak Sergen, Gözde Seda Altuner ve Taro Emir Tekin gibi isimlerin de oyunculukları ile renk kattığı dizi sosyal medyanın da gözdesi.

        BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz'de Derin karakterine hayat veren oyuncu Kate ölerek diziye veda etmişti. Orjinal formatında devam eden dizide senaryo olduğu gibi işleniyor ve olaylar ilerliyor.

        Henüz yapımcıdan resmi bir açıklama gelmese de senaryonun şimdiye kadar orjinaline yakın devam ettiği söyleniyor ve Melis Sezen'in 3 bölüm sonra diziye veda edeceği konuşuluyor. Sadakatsiz 3 Şubat Çarşamba yayınlanan son bölümde Derin ve Volkan'ın evindeki polisler seyircinin kafasını karıştırdı ve o sahneyi izleyenler polisler orada ne arıyor sorusunu sordu.

        PEKİ GÜNLÜKTEKİ DETAY NEYDİ?

        Evde olaylardan 20 gün sonra neler yaşandığı da henüz kimse bilmiyor. Derin'in Volkan'la ilgili yazdıklarını polis buldu ve Volkan'ın Derin'i öldürmek istediği ortaya çıktı. Her şey Derin'in günlüğünde saklı. Günlükte geçen 'Volkan'ın beni öldürmek istediğine eminim. O kadına hâlâ aşık. Benimle birlikte olduğuna pişman.' sözlerinin gizemi ise yarın akşam yayınlanacak yeni bölümde çözülecek.

            PEKİ SADAKATSİZ'İN DERİN'İ MELİS SEZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI BİRLİKTE BAKALIM...

            Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de dünyaya gelmiştir. Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı.

            Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gören Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı ve ardından Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırdı.

            Rol aldığı ilk film Dünya Hali ve ikinci film Tilki Yuvası oldu. Bağımsız filmlerden sonra 2018 yılında gösterime giren, Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyonilk ciddi sinema oyunculuğu oldu. Ardından Sevgili Geçmiş dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandırdı. 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

                Melis Sezen, 2019'da IMDB Starmetre listesinde ilk 100'e girmiştir. 2020 yılında İstanbul'un işgali, Meclis-i Mebûsan'ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara'da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm tarihi mini dizisinde başrol karakteri "Nazan" karakterini canlandırdı.

                Melis Sezen şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle ekranlarda sevenleriyle buluşuyor.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Televizyon Sadakatsiz biletini çat diye kesti başrol diziden ayrılıyor! Kanal D'yi krize sokan Sadakatsiz'de bir dönem kapanıyor