Sadakatsiz biletini çat diye kesti başrol diziden ayrılıyor! Kanal D'yi krize sokan Sadakatsiz'de bir dönem kapanıyor... Kanal D ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz, aldatılan Asya, aldatan Volkan'ın hikayeleri etrafında şekilleniyor. Doctor Foster isimli yabancı bir diziden uyarlama olan Sadakatsiz, yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kanal D'nin "Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncusu diziden ayrılıyor" iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Çok kısa bir süre sonra bir başrol oyuncusunun vedasına tanıklık edebiliriz.