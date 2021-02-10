Sadakatsiz biletini çat diye kesti başrol diziden ayrılıyor! Kanal D'yi krize sokan Sadakatsiz'de bir dönem kapanıyor... Kanal D ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan, başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz, aldatılan Asya, aldatan Volkan'ın hikayeleri etrafında şekilleniyor. Doctor Foster isimli yabancı bir diziden uyarlama olan Sadakatsiz, yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kanal D'nin "Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncusu diziden ayrılıyor" iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Çok kısa bir süre sonra bir başrol oyuncusunun vedasına tanıklık edebiliriz.
Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi isimlerin olduğu Kanal D dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümleri büyük heyecanla beklenirken sosyal medyada yayılan ayrılık iddiası ise gündem oldu.
Yayınlandığı günlerde karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen zirve savaşına kafa kafaya giren dizi her hafta Kanal D'nin reyting listesinde yüzünü güldürmeye devam ediyor. Burak Sergen, Gözde Seda Altuner ve Taro Emir Tekin gibi isimlerin de oyunculukları ile renk kattığı dizi sosyal medyanın da gözdesi.