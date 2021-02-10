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    • 10.02.2021 11:32
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    ? Alişan’ın eşi ’un yaşı kaç, , ?

    Gündemde binlerce kişi ? Alişan’ın eşi ’un yaşı kaç, , ? Sorularının yanıtlarını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Alişan ile Sabah Sabah programına da konuk olan geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğini kucağına alan Buse Varol sosyal medyayı aktif kullanıyor ve hayatına dair bilgiler de sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Şimdilerde minik kızı Eliz ile fotoğraflarını paylaşan Buse Varol hakkında merak edilen bilgileri derledik.

    takvim.com.tr
    Buse Varol kimdir?

    İkinci çocuğu Eliz'I kucaklarına birkaç gün önce alan Alişan ve Buse Varol'un hayatları yakından takip ediliyor. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla sık sık gündeme gelen isim şimdilerde bebeğiyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal media kullanıcılarının da sıkça araştırdığı Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol'un yaşı kaç, nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    BUSE VAROL KİMDİR?

    Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol, hayatını değiştiren kararı ise 2012 yılında aldı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra önce modellik ardından oyunculuk yapmaya başladı.

    Kariyerine oyunculukla devamla etmek isteyen Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak başrollerinde Selda Alkor ve Yücel Erten gibi usta isimlerinde yer aldığı, 2012 yapımı Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ekibine katıldı, bu dizide Polis Memuru Yasemin'i canlandırdı.

        2018 yapımı Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. 2018 Şubat ayında ise TRT 1'in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu. Dostlar Mahallesi'nde tanıştığı şarkıcı Alişan ile kısa sürede evlilik kararı aldı. Alişan, Buse Varol'a Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri sırasında evlilik teklifi yapmış, teklif sahnesi sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu. Evlilik hazırlıkları sık sık medyaya konu olan Buse Varol- Alişan çifti, 6 Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, erkek bebek beklediklerini de kişisel hesaplarından duyurdu, adını Burak koydular. geçtiğimiz Cumartesi günü ise Eliz ismini verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar
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