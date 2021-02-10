İkinci çocuğu Eliz'I kucaklarına birkaç gün önce alan Alişan ve Buse Varol'un hayatları yakından takip ediliyor. Sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla sık sık gündeme gelen isim şimdilerde bebeğiyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal media kullanıcılarının da sıkça araştırdığı Buse Varol kimdir? Alişan'ın eşi Buse Varol'un yaşı kaç, nereli, mesleği ne? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
BUSE VAROL KİMDİR?
Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol, hayatını değiştiren kararı ise 2012 yılında aldı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra önce modellik ardından oyunculuk yapmaya başladı.
Kariyerine oyunculukla devamla etmek isteyen Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak başrollerinde Selda Alkor ve Yücel Erten gibi usta isimlerinde yer aldığı, 2012 yapımı Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ekibine katıldı, bu dizide Polis Memuru Yasemin'i canlandırdı.